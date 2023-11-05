Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Терезів чекає зростання доходів, а Водоліїв — бездумні витрати

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

У другий тиждень листопада у 2023 році на багатьох можуть чекати великі витрати, марнотратство та проблеми на роботі, проте в інших навпаки може з’явитися шанс різко змінити на краще своє фінансове становище.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернутий Туз мечів

На цьому тижні Вам може здатися, що прості завдання забирають у Вас більше часу та сил, ніж зазвичай. Бережіть себе і не перестарайтеся. А якщо раніше Ви когось образили, — незабаром доведеться розплатитися за це.

Телець — Лицар мечів

Вас може накрити марнотратство. Непродумані рішення, непостійність та відсутність розуміння ситуації можуть призвести до фінансових труднощів.

Близнюки — Двійка жезлів

Перед Вами можуть виникнути важкі професійні завдання, однак правильно розраховуйте свої сили і залиштеся нейтральними, якщо доведеться робити складний вибір і жертвувати принципами. У питанні грошей на тижні в цілому буде стабільно непогано.

Рак — перевернута Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви відчуватимете втому від роботи, і, можливо, навіть здасться, що працюєте даремно, — заробіток не виправдовує зусиль.

Лев — перевернена Шістка кубків

Особливих змін у найближчий тиждень очікувати не варто, тим більше на краще. У цьому положенні карта говорить, то Ви можете бути схильні аналізувати минулий негативний досвід і применшувати наявні проблеми, через що нічого не зрушить з місця.

Діва — Путівник

Путівник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Терези — Імператриця

Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток, благополуччя та добробут. Якщо у Вас вдома були якісь негаразди чи метушня, на тижні все може налагодитися. Також можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не лише на необхідні речі, а ще й може щось залишитися, щоб потішити себе.

Скорпіон — перевернутий Король мечів

Наступного тижня Ви можете бути надмірно самовпевненими та агресивними, що може обернутися проблемами у справах та на роботі. Може дійти навіть до звільнення та фінансових втрат.

Стрілець — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні карта каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.

Козоріг — Вісімка жезлів

Ця карта обіцяє надходження грошей, отримання хороших інвестицій, кредиту, премії або нового джерела доходу.

Водолій — перевернутий Лицар жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви найближчим часом будете схильні до недбалої роботи і бездумної витрати грошей, це може обернутися проблемами та загрозою звільнення.

Риби — перевернутий Король кубків

У перевернутому вигляді картка попереджає — протягом тижня можливі втрати, а хтось із оточення може обдурити, зокрема й у фінансових питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця листопада.