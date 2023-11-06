Успіх переслідуватиме їх: названо головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку

Насолоджуйтесь життям цього тижня

Другий тиждень листопада буде не найпростішим, проте для п’яти знаків Зодіаку навпаки принесе багато хороших новин та приводів для радощів.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Овен, Лев, Діва, Терези та Водолій. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 6 по 12 листопада включно.

Овнам випав Король кубків

Вітаємо, адже це дуже хороша карта, яка каже, що чорна смуга добігла кінця, на Вас чекає щирість, щедрість і затишок. Також Ви скоро можете зустріти когось особливого.

Левам випав Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Дівам випала Десятка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою багатства, і вона обіцяє Вам на найближчий тиждень благополуччя, успіх у справах та стабільність.

Терезам випала Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Найближчим часом Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Водоліям випала Колісниця

Ця карта каже, що найближчим часом Ваш розум буде переважувати емоції, через що тиждень стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.