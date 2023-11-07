Ці знаки Зодіаку — справжні невдахи тижня за картами Таро

Усі неприємності впадуть саме на них

Другий тиждень листопада 2023 року одразу п’яти знакам Зодіаку принесе поганий настрій, крах планів та прикрості.

Йдеться про таких знаків як Близнюки, Рак, Стрілець, Козоріг та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 6 по 12 листопада включно.

Близнюкам випали перевернуті Закохані

У цьому положенні карта говорить, що Ваші емоції можуть бути сильнішими за розум, через що Ви прийматимете погані рішення. Також можуть загостритись хвороби.

Ракам випала перевернута Королева кубків

У Вас найближчим часом може бути поганий, навіть депресивний настрій і бажання забутися. Постарайтеся зайняти чимось руки, щоб відволіктися.

Стрільцям випала перевернута Двійка жезлів

На вас можуть чекати порожні клопоти, зміна планів, конфлікти. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Козорогам випав переверутий Самітник

Найближчим часом хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Рибам випала Вісімка мечів

Незабаром Ви можете відчути себе ніби скутими духовними кайданами і не відчувати в собі що-небудь вирішувати. Карта попереджає, що можуть виникнути тимчасові проблеми або погані новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в листопаді за картами Таро.