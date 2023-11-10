Гороскоп Таро на тиждень: Близнюків чекає процвітання, а Дів, — повний провал

Декому варто особливо уважно слухати чужі поради

Середина листопада 2023 року не обійдеться без змін та неприємностей, проте багатьом іншим навпаки принесе багато можливостей, щоб покращити своє життя.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 листопада 2023 року включно.

Овен — перевернута Трійка жезлів

Найближчим часом у Вас може все повалитися з рук, задумані плани — не реалізуватися, і, більше того, можуть виникнути проблеми із порозумінням із колегами. Постарайтеся не хапатися за все одразу, інакше нічого не доведете до кінця.

Телець — Король кубків

Це надзвичайно файна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Близнюки — Мир

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що найближчим часом Ви зможете наблизитись до матеріального та сімейного благополуччя. Також у Вас зараз гарний час для подорожей.

Рак — перевернута Десятка кубків

Скоро Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачено гармонію та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього і не поспішайте вриватися в новий тиждень.

Лев — Паж мечів

Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Діва — Десятка мечів

Це карта повної поразки. Можливо, незабаром якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Терези — Самітник

Найближчого тижня особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Скорпіон — перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що незабаром у Вас нарешті можуть вирішитися якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним становищем загалом. А якщо Ви хворіли, можливо, почнете одужувати.

Стрілець — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад, вони можуть допомогти знайти рішення з важливих питань.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися як роботи, так і домашніх справ, сім’ї, друзів.

Водолій — перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернена Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Риби — Смерть

Не лякайтеся через назву карти, — вона обіцяє Вам "смерть" чогось такого в житті, що більше Вам не потрібно. Можливо, це може бути завершення життєвого етапу, звільнення від старих образ або душевних ран, зміна роботи тощо. Не тримайтеся за старе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця місяця.