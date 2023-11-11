Амур нарешті змилується: в трьох знаків Зодіаку в листопаді налагодиться особисте життя

Деяким нарешті може пощастити у коханні після довгої смуги невдач

Листопад у 2023 році багатьом принесе сварки, конфлікти та неприємності, проте відразу у трьох знаків Зодіаку цього місяця навпаки різко покращиться особисте життя.

Йдеться про таких знаків як Рак, Діва та Терези. Про це говорить любовний гороскоп Таро, складений на листопад для усіх знаків Зодіаку.

Ракам випав перевернутий Місяць

Багатьох Раків "потріпало" в особистому житті, однак у листопаді ситуація може різко покращитись, адже перевернутий Місяць обіцяє зміни на краще, кінець обману та сум’яття, перемогу щирого кохання та турботи.

Дівам випала Трійка кубків

У Дів найближчим часом можуть зміцнитися відносини та виникнути кармічний зв’язок із партнером. Можлива пропозиція чи бажана вагітність.

Терезам випав Лицар жезлів

Цей Лицар обіцяє Терезам пристрасті в листопаді. Одинокі представники цього знака можуть зустріти собі пару, тоді як ті, що вже у стосунках, наполегливо працюватимуть для їх поліпшення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані грошей цього місяця за картами Таро.