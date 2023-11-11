Таких лише три: на ці знаки Зодіаку звалиться гора щастя найближчого тижня

Зміни на краще можуть відбутися абсолютно несподівано

Третій тиждень листопада у 2023 році у багатьох ознаменується труднощами побутовими та фінансовими, однак у трьох знаків Зодіаку навпаки настане вдалий час.

Йдеться про такі знаки як Телець, Близнюки та Скорпіон. Про це говорить гороскоп Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 листопада включно.

Тільцям випав Король кубків

Це одна з найпозитивніших карт у колоді, яка говорить, що на Вас чекає кінець чорної смуги, щедрість, щирість, домашній затишок. Також скоро Ви можете зустріти когось особливого.

Близнюкам випав Світ

На представників цього знака в найближчий тиждень чекає гармонія, тріумф і процвітання. Карта вказує на те, що Ви зможете наблизитись до матеріального та сімейного благополуччя. Також у Вас настав гарний час для поїздок.

Скорпіонам випала перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це негативна карта, проте перевернутою вона обіцяє, що скоро Ви нарешті вирішите проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, можливо, почнете одужувати.

Раніше "Телеграф" також розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні в листопаді згідно з картами Таро.