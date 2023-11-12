Життя цих двох знаків Зодіаку перевернеться з ніг на голову у найближчий тиждень

Не бійтеся, зміни швидше за все будуть на краще

Для багатьох третій тиждень листопада у 2023 році принесе прикрі неприємності, конфлікти, сварки та погані новини. Однак для представників двох знаків Зодіаку цей час ознаменується змінами на краще.

Це стосується таких знаків як Водолій та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 13 по 19 листопада включно для всіх знаків Зодіаку.

Водоліям випала перевернута Вежа

Насправді це одна з "найважчих" карт у колоді, яка каже, що настав час змін та потрясінь у Вашому житті. Однак у нашому випадку вона випала у перевернутій позиції, що означає, що Ви готові до змін на краще, зможете легко їх прийняти, і вони не будуть болючими.

Рибам випала Смерть

Когось може злякати сама назва карти, проте насправді в ній немає нічого страшного, адже йдеться про "смерть" чогось, що застаріло, зжило себе у Вашому житті. Ви можете позбутися непотрібного, завершити старий етап, оновитися та розпочати нову сторінку в житті найближчим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні цього місяця, — деякі зможуть отримати пропозицію одружитися або почати нові відносини, тоді як на інших навпаки чекають конфлікти і розставання.