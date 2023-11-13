Можуть обдурити чи понизити на роботі: яким знакам Зодіаку не пощастить із грошима на тижні

Фінансові труднощі сильно зіпсують їм настрій

Середина листопада 2023 року буде фінансово неблагополучною для представників одразу чотирьох знаків Зодіаку, — на них чекають різні неприємності на роботі і з грошима.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець, Діва та Скорпіон. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро на тиждень із 13 по 19 листопада включно.

Овнам випала перевернута Шістка жезлів

Вашу фінансову удачу та успіх найближчого тижня може просто увести з-під носа хтось інший.

Тільцям випала Дев’ятка мечів

Найближчим часом Вас можуть мучити фінансові питання, грошей може не вистачати, і це дуже негативно впливатиме на Ваш моральний настрій. Крім того, Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.

Дівам випав Путівник

Путівник вище таких приземлених речей як гроші, і може принести Вам фінансові обмеження, пониження на посаді, зниження доходів та зрив ділових домовленостей.

Скорпіонам випала перевернута Четвірка пентаклів

На вас чекають розтрати та безглузді покупки, також можливі затримки з отриманням коштів та відмови від начальства. Карта може натякати Вам, що можливо варто відволіктися від матеріального.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року в плані грошей за картами таро.