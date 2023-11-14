Цим знакам Зодіаку не можна ігнорувати чужі поради цього тижня: хто вони

Представники цих знаків можуть покращити життя, якщо прислухатимуться до порад.

Багато хто звик ігнорувати чужі поради, будучи впевненими, що самі краще знають, як жити, проте представникам двох знаків Зодіаку небажано так чинити найближчим часом.

Йдеться про такі знаки як Терези та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 13 по 19 листопада включно для всіх знаків Зодіаку.

Терезам випав Путівник

Ця карта каже, що Вам найближчим часом в цілому потрібно слухати свій внутрішній голос, оскільки Ваша інтуїція може бути сильнішою, ніж зазвичай. Крім того, прислухайтеся і до голосів інших, їх поради можуть наштовхнути Вас на потрібні думки, які можуть допомогти вирішити проблеми.

Стрільцям випав Ієрофант

Ієрофант каже, що Ви зможете робити правильні вчинки для покращення якості Вашого життя, а також набути духовного зростання. Крім того, краще і слухати поради оточуючих — вони можуть допомогти знайти рішення щодо важливих питань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця листопада за картами Таро.