Гороскоп Таро на тиждень: Тельців чекає світло в кінці тунелю, а Скорпіонів — бентега

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Четвертий тиждень листопада у 2023 році в багатьох пройде за вирішенням проблем, у тузі та поганому настрої, але для деяких цей час навпаки буде дуже плідним та цікавим.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 20 по 26 листопада 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня:

Овен — перевернута Четвірка пентаклів

Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Тілець — перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, проте в перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск у кінці тунелю, настануть позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Близнюки — перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що найближчим часом на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Рак — Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують втягнути у конфлікти, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Лев — Двійка жезлів

Це — Владика домініону, який має на озброєнні минулі досягнення, і разом із ними замислює нову справу, яка має всі шанси на успіх. Але уникайте занадто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Діва — Трійка пентаклів

Найближчого тижня у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може з'явитися можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Терези — перевернутий Путівник

Ця карта вказує на те, що найближчим часом хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Скорпіон — Четвірка кубків

На тижні Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не прогавте, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Стрілець — перевернута Королева пентаклів

Найближчий тиждень у Вас може бути неприємним. Можуть розпочатися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Козоріг — перевернута Трійка мечів

У прямому положенні карта попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так вже й важливе для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Водолій — Зірка

Найближчим часом Вам як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Риби — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, — варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.