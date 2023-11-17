Останній осінній повний місяць: що можна та не можна робити 27 листопада

Астрологи дали свої рекомендації знакам Зодіаку

Найближчий повний місяць очікується 27 листопада об 11:16 за Київським часом. Повний Місяць буде видно як за кілька днів до самої дати, так і після. Останній повний місяць українці спостерігали наприкінці жовтня.

Бобровий Місяць – це одна з назв повного місяця у листопаді, повідомляє Star Walk. За традицією такі імена для Місяця вигадують з часів індіанських племен: саме вони звертали увагу на особливості того чи іншого місяця і тому давали їм назви.

Чому саме Боброва?

У листопаді бобри готуються до холодів: займаються будівництвом гребель і запасають їжу у своїх оселях. Найімовірніше, саме тому повний місяць отримав таку назву. Проте є й інше трактування цього місяця: мисливці традиційно ставлять капкани на бобра, щоб добувати хутро.

Що можна і не можна робити в Бобровому повні?

Можна різноманітно брати участь в освіті: як навчатись самому, так і навчати, давати лекції, проводити презентації, брати участь у курсах, іспитах, конкурсах. Також рекомендуються нові знайомства, флірт, закоханість.

Не можна займатися монотонною нудною роботою, яка потребує багатьох зусиль та концентрації. Не варто виявляти надто багато дисципліни, організації та уваги. Крім того, не дуже доречними будуть обговорення серйозних, важливих та конфліктних тем, які можуть спричинити роздратування, невдоволення та агресію.

Як вплине Бобровий Місяць на символи Зодіаку?

Овен

Овнам слід приділити час собі та знайти час для відпочинку, оскільки цей день принесе багато відповідальних доручень та завдань. У цей період велике значення матиме гармонія та рівновага.

Телець

Тельці можуть проявити коливання у фінансах, тому їм краще зайнятися планами щодо своїх витрат і переглянути ставлення до грошей.

Близнюки

Для Близнюків Бобровий Місяць стане ідеальним приводом звернути увагу на свої емоції і трохи сповільнитися. Варто провести більше часу в приємній компанії, щоб відпочити і позбутися напруги.

Рак

З Раками ситуація фактично така сама: варто зробити перерву та відпочити від метушні.

Лев

Леви, навпаки, відчують приплив сил, а тому їм рекомендується спілкуватися та відвідувати друзів.

Діва

Діви будуть зосереджені на важливих завданнях та цілях. Однак не варто з головою йти в роботу, бо є небезпека вигоряння.

Терези

Терези повинні будуть визначитися зі своїми фізичними та духовними межами. Тут важливо слідувати інтуїції та зберігати холоднокровність.

Скорпіон

Скорпіони зможуть розібрати купу проблем, що накопичилися, а також відпустити все нездорове у своєму житті: від звичок до стосунків.

Козеріг

Козерогам радять зайнятися самовизначенням, коли можна навчитися різних навичок та придбати нові хобі.

Водолій

Водолії повинні бути дещо активнішими в цей час, оскільки є можливість завести нові стосунки або знайти хороших друзів.

Риби

Риби повинні навчитися балансувати: щоб робота та особисте життя були в гармонії.

Стрілець

У Стрільців можуть відбутися зміни у відносинах, а також можливе отримання нових результатів у діловій сфері.

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