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Гороскоп на сьогодні 9 березня: Близнюкам потрібно бути відкритим до нового досвіду, а Ракам потрібно тримати свою думку при собі

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Гороскоп на сьогодні 9 березня: Близнюкам потрібно бути відкритим до нового досвіду, а Ракам потрібно тримати свою думку при собі
07:35 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2020 року, передбачає суперечливий день, на який не варто покладати занадто багато надій.

    Овен (29 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Овнів

    Вам так і хочеться, щоб хтось вирішив за вас всі питання, розібрався з проблемами. На жаль, в цей час доведеться розраховувати тільки на себе. Будьте готові до того, що друзям може знадобитися ваша допомога. Ви в силах її надати, тому не залишайтеся осторонь від їх проблем.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Тельців

    Приємне час для будь-яких нових починань. Якщо у вашому арсеналі ще залишилася парочка нереалізованих проектів і бажань, то не можна придумати більш підходящого моменту, щоб це виправити. Ось тільки не варто розраховувати на допомогу з боку, оскільки в найпотрібніший момент вас можуть просто підвести. 

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Близнюків

    Планети в даний період сприяють проведенню ділових переговорів і підписання важливих документів. Особливо буде нескладно досягти взаєморозуміння з будь-якими людьми. Будьте відкриті новому досвіду. Наведіть порядок у домі. Викиньте ті речі, які викликають у вас негативні спогади і асоціації.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Раків

    Не варто залишати близьких людей наодинці з їхніми проблемами. Цілком ймовірно, що відкрито вас про допомогу ніхто не попросить, однак, це зовсім не означає, що в ній не потребуватимуть. Спробуйте ненароком запропонувати підтримку в тій чи іншій ситуації і ви побачите, що рідна людина буде вам вдячний.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Лева

    Уміння з гумором ставитися до життєвих проблем дуже стане в нагоді вам зараз. Труднощі будуть, але ви зможете їх залагодити. Головне - не зациклюйтеся! Можливо, у вас попросять в борг ненадійні люди. Відмовити їм буде складно, але необхідно. Адже гроші потім вони вам навряд чи повернуть.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Дів

    Гранично уважно поставтеся до стану свого здоров'я. Велика ймовірність, що ближче до другої половини дня ваше самопочуття може різко погіршитися, що безпосереднім чином вплине на працездатність. Постарайтеся не навантажувати себе відповідальною роботою. Присвятіть час відпочинку.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Терезів

    Період гарний для угод з нерухомістю та будь-якими покупками-продажами. Тим, хто володіє своїм бізнесом, зірки обіцяють прибуток. У плані здоров'я - бережіть спину і суглоби. Постарайтеся максимально звільнити себе від фізичних навантажень. Зараз вам потрібно відпочити.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Скорпіонів

    Цей день чудово підійде для реалізації давніх планів. Якщо ви довгий час відкладали якусь поїздку, то зараз саме час почати планувати це подорож. Кохана людина з радістю складе вам компанію в будь-яких ваших починаннях і авантюрах. З'явиться прекрасна можливість зміцнити відносини.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Стрільців

    Помилка, здійснена Стрільцями в цей день, буде довго "аукаться" - тому в цей час краще не приймати важливих рішень. Не варто також починати нові справи. Підведіть підсумки останнього часу. Чи не перевантажуйте себе активними діями. Чи не метушіться. Відновити спокій допоможуть медитації і дихальна гімнастика.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Козерогів

    День може виявитися досить конфліктним. Доведеться чимало постаратися, щоб вийти сухим з води з будь-якої непростій ситуації. Зірки рекомендують вам не боятися йти на компроміси. Чи не дуже вдалий час, щоб намагатися вплинути на чужу думку. Ви можете відчути у відповідь не тільки роздратування, а й агресію.

  • 11

    Водолій (20 січня - 19 лютого)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Водоліїв

    У цей період вам категорично не можна залишатися на самоті. Запросіть ввечері в гості друзів або навідатися до них самі, сходіть в кіно або театр. Зірки рекомендують зайнятися власним здоров'ям. Занадто довго ви відкладали візит до лікаря, краще більше не тягнути.

  • 12

    Риби (20 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 9 березня 2020 для Риб

    Чудовий день, щоб проявити свою кмітливість і хитрість. Простодушність завтра буде ні до місця. Хоч раз в житті вам варто задуматися про свої власні інтереси, навіть якщо вони йдуть в розріз з бажаннями оточуючих. У вашому арсеналі чимало коштів для досягнення результату, тому сміливо приступайте до рішучих действіям.

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Гороскоп, Доля, Астропрогноз, Знаки Зодіаку, Передбачення, 9 Березня 2020.
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