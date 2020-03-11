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Гороскоп на сьогодні 11 березня: у Овнів прекрасний час для початку відпустки, а Ракам потрібно бути готовими до труднощів

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Гороскоп на сьогодні 11 березня: у Овнів прекрасний час для початку відпустки, а Ракам потрібно бути готовими до труднощів
09:49 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 11 березня 2020 року, передбачає день, в який варто відмовитися від планування.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Овнів

    Намагайтеся думати тільки в позитивному ключі, оскільки все, що ви на цей день побажаєте, незабаром знайде реальне втілення. Не брешіть і не брешуть. Сьогодні, прекрасний час для початку відпустки або подорожі. 

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Тельців

    Настав час ставити перед собою важливі цілі. Не бійтеся труднощів: сьогодні вони не зустрінуться на вашому шляху. У цей період краще утриматися від будь-яких конфліктів. Якщо не вийде, терпіти наслідки доведеться дуже довго. Постарайтеся залишитися в стороні від інтриг.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Близнюків

    Зірки радять вам впритул зайнятися вирішенням фінансових питань. В борг зараз краще не брати, особливо у родичів. На роботі вам допоможе вроджена цілеспрямованість. Ви нарешті закінчите важливий проект.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Раків

    Задумайтесь про облаштування власного особистого життя. Якщо коханого немає, спробуйте пошукати його в Інтернеті. На роботі будьте готові до труднощів. Не всі у вас буде виходити, через що можливі депресії і поганий настрій. У грошових питаннях намагайтеся бути практичними.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Лева

    У цей період про вас можуть згадати старі друзі. Виділіть час для зустрічі з ними. Не виключені подорожі або короткі відрядження. Зміна обстановки піде вам на користь. Велика ймовірність, що ви відновите деякі зі своїх шкідливих звичок. Намагайтеся цього не допустити. 

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Дів

    Колеги почнуть прислухатися до вас. Так що саме зараз ви можете просувати свої ідеї - їх підтримають. А ось про сім'ю у вирі подій ви зовсім забудете. Не дивуйтеся, якщо домочадці не пробачать вам таке зневажливе ставлення. Влаштуйте сімейну вечерю, і вони Отта.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Терезів

    Будьте готові до критики на свою адресу. Ображатися на неї не варто: краще прислухайтеся і винесіть щось корисне для себе. Увечері вам знадобиться допомога друзів. Звертатися до них вам буде ніяково, але ви даремно переживаєте.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Скорпіонів

    Багато думок буде крутитися в вашій голові - хороших і поганих. Щоб позбавити себе від зайвих роздумів, зосередьтеся на роботі. Благо справи знайдуться. У цей період треба буде проявити терпіння до недоліків оточуючих. Вам доведеться бути «міс спокій», щоб не вийти з себе.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Стрільців

    Хороший період для запрошення в будинок гостей. Разом ви прекрасно проведете час. Зараз можна вирішувати будь-які питання, пов'язані з нерухомістю: ніяких проблем не буде. У цей час вам захочеться поділитися з подругами особистими секретами. Краще цього не робити, вони не зможуть тримати їх в таємниці.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Козерогів

    Нові любовні романи маячать на горизонті. А чому б і ні? Вам пора внести нотку легковажності в своє життя. Навколишні люди по відношенню до вас можуть проявляти агресію. Будьте напоготові і не давайте себе в образу. Акуратніше на дорогах і в якості пішохода, і в якості водія.

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Водоліїв

    Цей день буде одним з найщасливіших для Водлеев за останній час. Від другої половинки можете чекати приємних сюрпризів, від сторонніх чоловіків - уваги і залицянь, а від колег - визнання ваших заслуг. Єдине, може почати пустувати здоров'я, стежите за ним.

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 11 березня 2020 для Риб

    Від рутини нікуди вам буде не дітися. На роботі зажадають додаткові звіти, документи. Видихніть! Поспіх - не найкращий помічник зараз. Залиште трохи часу для спілкування з дітьми. У них накопичилося чимало новин для вас. При можливості відвідайте стоматолога.

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Гороскоп, Знаки, Зодиак, Астропрогноз, Передбачення, Сьогодні, 11 Березня.
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