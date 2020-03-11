Гороскоп на сьогодні 11 березня: у Овнів прекрасний час для початку відпустки, а Ракам потрібно бути готовими до труднощів

1 Гороскоп на сьогодні, 11 березня 2020 року, передбачає день, в який варто відмовитися від планування. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Овнів Намагайтеся думати тільки в позитивному ключі, оскільки все, що ви на цей день побажаєте, незабаром знайде реальне втілення. Не брешіть і не брешуть. Сьогодні, прекрасний час для початку відпустки або подорожі.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Тельців Настав час ставити перед собою важливі цілі. Не бійтеся труднощів: сьогодні вони не зустрінуться на вашому шляху. У цей період краще утриматися від будь-яких конфліктів. Якщо не вийде, терпіти наслідки доведеться дуже довго. Постарайтеся залишитися в стороні від інтриг.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Близнюків Зірки радять вам впритул зайнятися вирішенням фінансових питань. В борг зараз краще не брати, особливо у родичів. На роботі вам допоможе вроджена цілеспрямованість. Ви нарешті закінчите важливий проект.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Раків Задумайтесь про облаштування власного особистого життя. Якщо коханого немає, спробуйте пошукати його в Інтернеті. На роботі будьте готові до труднощів. Не всі у вас буде виходити, через що можливі депресії і поганий настрій. У грошових питаннях намагайтеся бути практичними.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Лева У цей період про вас можуть згадати старі друзі. Виділіть час для зустрічі з ними. Не виключені подорожі або короткі відрядження. Зміна обстановки піде вам на користь. Велика ймовірність, що ви відновите деякі зі своїх шкідливих звичок. Намагайтеся цього не допустити.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Дів Колеги почнуть прислухатися до вас. Так що саме зараз ви можете просувати свої ідеї - їх підтримають. А ось про сім'ю у вирі подій ви зовсім забудете. Не дивуйтеся, якщо домочадці не пробачать вам таке зневажливе ставлення. Влаштуйте сімейну вечерю, і вони Отта.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Терезів Будьте готові до критики на свою адресу. Ображатися на неї не варто: краще прислухайтеся і винесіть щось корисне для себе. Увечері вам знадобиться допомога друзів. Звертатися до них вам буде ніяково, але ви даремно переживаєте.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 11 березня 2020 для Скорпіонів Багато думок буде крутитися в вашій голові - хороших і поганих. Щоб позбавити себе від зайвих роздумів, зосередьтеся на роботі. Благо справи знайдуться. У цей період треба буде проявити терпіння до недоліків оточуючих. Вам доведеться бути «міс спокій», щоб не вийти з себе.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Стрільців Хороший період для запрошення в будинок гостей. Разом ви прекрасно проведете час. Зараз можна вирішувати будь-які питання, пов'язані з нерухомістю: ніяких проблем не буде. У цей час вам захочеться поділитися з подругами особистими секретами. Краще цього не робити, вони не зможуть тримати їх в таємниці.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 11 березня 2020 для Козерогів Нові любовні романи маячать на горизонті. А чому б і ні? Вам пора внести нотку легковажності в своє життя. Навколишні люди по відношенню до вас можуть проявляти агресію. Будьте напоготові і не давайте себе в образу. Акуратніше на дорогах і в якості пішохода, і в якості водія.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 11 березня 2020 для Водоліїв Цей день буде одним з найщасливіших для Водлеев за останній час. Від другої половинки можете чекати приємних сюрпризів, від сторонніх чоловіків - уваги і залицянь, а від колег - визнання ваших заслуг. Єдине, може почати пустувати здоров'я, стежите за ним.