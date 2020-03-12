Гороскоп на сьогодні 12 березня: Левам доведеться просити про допомогу, а Терезам доведеться вирішити кілька непростих завдань

1 Гороскоп на сьогодні, 12 березня 2020 року, передбачає день, в який варто думати ясно і критично. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Овнів У цей період всі будуть від вас чогось вимагати. Розірватися і допомогти всім відразу ви навряд чи зможете, тому заздалегідь грамотно розставте пріоритети. Акуратніше робіть будь-які грошові операції - великий ризик обману. У разі поганого настрою побалуйте себе красивими обновками.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Тельців Взаємодія з людьми в цей період буде відбуватися не кращим чином. Так що рішення серйозних питань краще відкласти. У вашому житті з'явиться порадник, який буде схиляти вас до певної поведінки. Нікому не довіряйте, крім себе!

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Близнюків На роботі ви будете відчувати напругу, а додому бігти щодуху. Там обстановка буде більш сприятливою. Дачні клопоти відкладіть: здоров'я не дозволить попрацювати на всі сто. Ви ризикуєте зробити непотрібні покупки, про які пошкодуєте. Краще не купувати зайвого!

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Раків Перегляньте особистий або сімейний бюджет, якщо ви живете не одні. Його варто скорегувати, зменшивши витрати. Хто довгий час знаходився у сварці з коханою людиною, нарешті помириться з ним. У вирішенні важливих питань вірте в свої сили, навіть якщо інші сумніваються.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Лева У цей період вам доведеться просити про допомогу: виникне проблема, з якою ви не впораєтеся поодинці. На роботі відкриється багато можливостей для самореалізації. Чи не хапайтеся відразу за все, виберіть пріоритетне. Серед друзів є людина, якій не варто довіряти.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Дів Ваші відносини з коханим дадуть тріщину. Настрій через це буде на нулі. Особливо важким буде початок дня. Дадуться взнаки і хронічні болячки. Головне в цей період розуміти, що проблеми скоро закінчаться. Найчастіше відпочивайте і гуляйте на природі.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Терезів Вам доведеться вирішити кілька непростих завдань зараз. Допомоги не чекайте, якщо її і нададуть, то не так, як хотілося б. Присвятіть цей час догляду за собою. Зі спокійною душею витратьте гроші на косметику. Працюйте без фанатизму, бережіть себе і власні нерви.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 12 березня 2020 для Скорпіонів Можливо, саме зараз почнеться ваш шлях вгору по кар'єрних сходах. Встановлюйте потрібні зв'язки, які потім вам знадобляться. Вдома все буде не так гладко. З домашніми можливі сварки і розбіжності. На компроміс доведеться піти вам, інакше конфлікт затягнеться.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Стрільців Особисте життя буде в радість, а пристрасть вирувати. Однак бережіться заздрісників, яким може не сподобатися ваше щасливе обличчя. Бажано провести час з рідними і близькими, найімовірніше, їм знадобиться ваша допомога в побутових справах. Не відмовляйте!

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 12 березня 2020 для Козерогів В даний період займайтеся саморозвитком. Чим більше в себе вкладіть зараз, тим більше дивідендів отримаєте. Не завадить завести дружбу з начальством. Надалі це може вплинути на розмір вашої зарплати. До речі, з грошима зараз все відмінно, збираєте їх!

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 12 березня 2020 для Водоліїв У цей день вас чекає важлива зустріч, від результату якої залежатиме ваша подальша доля. Слідкуйте за словами, які будете вимовляти в цей період. Деякі можуть образити ваших близьких. Особливо чутливо поставтеся до проблем старшого покоління.