Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Гороскоп на сьогодні 12 березня: Левам доведеться просити про допомогу, а Терезам доведеться вирішити кілька непростих завдань

Дивіться фото (14)
Гороскоп на сьогодні 12 березня: Левам доведеться просити про допомогу, а Терезам доведеться вирішити кілька непростих завдань
09:20 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 12 березня 2020 року, передбачає день, в який варто думати ясно і критично.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Овнів

    У цей період всі будуть від вас чогось вимагати. Розірватися і допомогти всім відразу ви навряд чи зможете, тому заздалегідь грамотно розставте пріоритети. Акуратніше робіть будь-які грошові операції - великий ризик обману. У разі поганого настрою побалуйте себе красивими обновками.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Тельців

    Взаємодія з людьми в цей період буде відбуватися не кращим чином. Так що рішення серйозних питань краще відкласти. У вашому житті з'явиться порадник, який буде схиляти вас до певної поведінки. Нікому не довіряйте, крім себе!

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Близнюків

    На роботі ви будете відчувати напругу, а додому бігти щодуху. Там обстановка буде більш сприятливою. Дачні клопоти відкладіть: здоров'я не дозволить попрацювати на всі сто. Ви ризикуєте зробити непотрібні покупки, про які пошкодуєте. Краще не купувати зайвого!

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Раків

    Перегляньте особистий або сімейний бюджет, якщо ви живете не одні. Його варто скорегувати, зменшивши витрати. Хто довгий час знаходився у сварці з коханою людиною, нарешті помириться з ним. У вирішенні важливих питань вірте в свої сили, навіть якщо інші сумніваються.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Лева

    У цей період вам доведеться просити про допомогу: виникне проблема, з якою ви не впораєтеся поодинці. На роботі відкриється багато можливостей для самореалізації. Чи не хапайтеся відразу за все, виберіть пріоритетне. Серед друзів є людина, якій не варто довіряти.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Дів

    Ваші відносини з коханим дадуть тріщину. Настрій через це буде на нулі. Особливо важким буде початок дня. Дадуться взнаки і хронічні болячки. Головне в цей період розуміти, що проблеми скоро закінчаться. Найчастіше відпочивайте і гуляйте на природі.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Терезів

    Вам доведеться вирішити кілька непростих завдань зараз. Допомоги не чекайте, якщо її і нададуть, то не так, як хотілося б. Присвятіть цей час догляду за собою. Зі спокійною душею витратьте гроші на косметику. Працюйте без фанатизму, бережіть себе і власні нерви.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Скорпіонів

    Можливо, саме зараз почнеться ваш шлях вгору по кар'єрних сходах. Встановлюйте потрібні зв'язки, які потім вам знадобляться. Вдома все буде не так гладко. З домашніми можливі сварки і розбіжності. На компроміс доведеться піти вам, інакше конфлікт затягнеться.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Стрільців

    Особисте життя буде в радість, а пристрасть вирувати. Однак бережіться заздрісників, яким може не сподобатися ваше щасливе обличчя. Бажано провести час з рідними і близькими, найімовірніше, їм знадобиться ваша допомога в побутових справах. Не відмовляйте! 

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Козерогів

    В даний період займайтеся саморозвитком. Чим більше в себе вкладіть зараз, тим більше дивідендів отримаєте. Не завадить завести дружбу з начальством. Надалі це може вплинути на розмір вашої зарплати. До речі, з грошима зараз все відмінно, збираєте їх!

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Водоліїв

    У цей день вас чекає важлива зустріч, від результату якої залежатиме ваша подальша доля. Слідкуйте за словами, які будете вимовляти в цей період. Деякі можуть образити ваших близьких. Особливо чутливо поставтеся до проблем старшого покоління.

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 12 березня 2020 для Риб

    Ви будете сповнені ентузіазму і віри у власні сили. Це допоможе вам виконати робочі завдання, які раніше здавалися складними. Прекрасний час для здорового способу життя і правильного харчування. Якщо давно про це мріяли - дійте! Цей період сприятливий для відпочинку і відпустки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (14)

Все по темі:

Гороскоп, Астропрогноз, Знаки Зодіаку, Сьогодні, 12 Березня 2020.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Українська модель розповіла про роботу в Мілані під час коронавірусу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся