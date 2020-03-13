Гороскоп на сьогодні 13 березня: у Тільців сприятливий час для відпочинку, а у Раків з'являться нові перспективи

1 Цього четверга варто зробити ставку на якість, особливо при виконанні важливих завдань. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Овнів На цей день сміливо плануйте справи, які ви відкладали до кращих часів. Не дозволяйте почуттям взяти гору над розумом, інакше можете незаслужено образити тих, хто знаходиться поруч з вами.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Тельців Дане час підходить для відпочинку і розваг. Якщо ви щось давно хотіли купити, з кимось зустрітися або кудись сходити, не відкладайте на потім. День сприятливий для нових відносин. Якщо в поле вашого зору потрапив симпатична людина, не відмовляйтеся від знайомства.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Близнюків Зосередьтеся на проблемах, з якими можете впоратися, а на все інше не звертайте уваги. Тримайтеся подалі від людей, які вам не до душі, не плануйте з ними спільних справ. Зараз до вас можуть тягнутися ті, чиї помисли не дуже хороші.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Раків Не всі ваші ідеї будуть знаходити підтримку у оточуючих. Це може викликати образу і роздратування. Але найближчим часом у вас з'являться нові перспективи, що стосуються професійної діяльності. І хоч ясності ще не буде, але потрібно почати збирати інформацію.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Лева Зараз ви не здатні об'єктивно оцінювати ситуацію як на професійній ниві, так і в особистих відносинах. Тому почекайте з прийняттям доленосних рішень. До всього, що вам запропонують або пообіцяють, поставтеся з недовірою.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Дів Ви можете почати справи, які давно задумали. Ділові переговори, підписання документів - все повинно пройти на високому рівні. День може виявитися перспективним в питаннях, що стосуються любові. Не виключені нові знайомства.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Терезів День більше розташовує до неспішного виконання повсякденних обов'язків. Не плануйте занадто багато справ - надмірні фізичні навантаження зараз протипоказані. Намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі в компанії приємних людей.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 13 березня 2020 для Скорпіонів Ви будете завалені різними справами, і осилити все виявиться завданням не з легких. Але саме зараз саме час звернутися до оточуючих за допомогою. Навряд чи ви отримаєте відмову. Не приймайте участі в авантюрах, це може дорого вам обійтися. Остерігайтеся людей, які занадто хочуть з вами подружитися.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Стрільців День не несе ніякої негативної інформації. Можна планувати будь-які заходи. Але будьте стримані і коректні при спілкуванні з оточуючими людьми. Ви можете образити людину і навіть не усвідомити цього. Не відмовляйтеся від допомоги, яку вам запропонують у цей день.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 13 березня 2020 для Козерогів У цей день ви здатні впоратися з будь-яким завданням, тому заплануйте якомога більше різних справ. Свої сили ви будете черпати у взаєминах з коханою людиною. На благородні вчинки вас може надихнути нове знайомство.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 13 березня 2020 для Водоліїв Постарайтеся не починати нових справ. Ви ще не готові для роботи, яку вам можуть запропонувати. Якщо справа варта, воно нікуди не дінеться. Зараз не дуже вдалий час для розвитку любовних відносин, так як можливі сварки, обмани і інші неприємності.