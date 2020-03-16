Гороскоп на сьогодні 16 березня: Близнюкам потрібно утриматися від покупок, а Левам прогнозують спокійний і розмірений день

1 Овен (16 березня - 19 квітня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Овнів У цей день ви залишитеся задоволені собою і результатами своєї праці. Незважаючи на високі професійні навантаження, у вас залишиться достатньо часу для відпочинку і спілкування з близькими. Можливі нові романтичні захоплення, не виключено початок серйозних відносин.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Тельців Ранок - прекрасний час, щоб відправитися в подорож, яке давно планували. У цей день переважно закінчити всі раніше розпочаті справи. А ось складної розумової діяльності краще завтра уникати, оскільки є ризик заробити сильний головний біль до кінця дня. У всіх справах будьте обережні і уважність.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Близнюків Будьте готові до труднощів, які можуть виникнути на вашому професійному шляху. Не розраховуйте, що все задумане здійсниться, або на те, що хто-небудь допоможе. Добре повинні пройти ділові переговори - ви будете досить красномовні і переконливі.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Раків Навколо вас будуть відбуватися примітні і досить неординарні події. Постарайтеся не піддатися загальному настрою і залишайтеся як можна більш спокійним і відстороненим. Вечір відмінно підійде для невеликих романтичних пригод зі своєю другою половинкою. Сприятливі поїздки та прогулянки на свіжому повітрі.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Лева Ви почуєте багато обіцянок, які можуть вас надихнути. Але не варто плекати помилкових ілюзій. Перед тим як ділити шкуру невбитого ведмедя, добре подумайте. Цей день може подарувати відчуття спокою тим представникам знака, хто цінує міцні любовні або сімейні стосунки.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Дів Відпочити вам навряд чи вдасться. Протягом усього дня у вас раз у раз буде з'являтися маса нових морочливих справ, що вимагають граничної уваги. Постарайтеся вирішити всі важливі питання в першій половині доби, оскільки ближче до вечора ви можете відчути сильну перевтому, що завадить власним планам.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Терезів На даний період найкраще планувати справи, які вам цікаві. В іншому випадку ви будете виконувати рутинну роботу, не отримуючи від цього ніякого задоволення. Хоча успіхи в особистому житті можуть додати вам настрою і підвищити працездатність.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 16 березня 2020 для Скорпіонів Постарайтеся не обмежувати почуття свого партнера. Якщо щось у власному особистому житті вас не влаштовує, то це не означає, що у всьому потрібно звинувачувати кохану людину. Спробуйте сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення за допомогою взаємного участі. Ділитися подробицями свого життя зі сторонніми не варто.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Стрільців Зараз вам потрібно по-новому поглянути на старі проблеми і шукати несподівані рішення. Можна займатися оформленням документів і приводити в порядок справи. Це гарний час для нових знайомств, романтичних зустрічей і любовних пригод. Поради давайте обережно і намагайтеся не втручатися в чужі конфлікти. Не нехтуйте правилами техніки безпеки.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 16 березня 2020 для Козерогів У цей день можна трохи побути егоїстом. Не бійтеся того, що ваша поведінка може викликати негативну реакцію з боку оточуючих. В першу чергу подумайте про власні інтереси. Доброю нагодою отримати непогану особисту вигоду стане важливе доручення на роботі. Підійдіть до нього відповідально і уважно.

11 Водолій (20 січня - 19 лютого) Гороскоп на 16 березня 2020 для Водоліїв Утримайтеся від укладення угод. До нових проектів приступайте обережно. Можливі фінансові втрати. Якщо є можливість, перекладіть свої обов'язки на плечі колег або близьких людей. Використовуйте для відпочинку кожну вільну хвилину.