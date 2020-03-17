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Яким знакам пощастить в період з 16 по 22 березня

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Яким знакам пощастить в період з 16 по 22 березня
08:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Pinterest

Астролог дав прогноз для всіх знаків Зодіаку на 16-22 березня.

Згідно з прогнозом астролога Павла Глоби, це буде досить приємний тиждень з деякими несподіваними сюрпризами з боку зірок і планет. Про це йдеться в його гороскопі на 16-22 березня, пише SlovoFraza. При цьому астролог виділив головних щасливчиків цього періоду серед знаків Зодіаку.

Рак

На цьому тижні Ракам можна виходити на любовне полювання. Можна заводити нові знайомства, запрошувати симпатичних людей на побачення. Можна також спробувати перевести вже наявні стосунки на новий щабель. Дуже позитивними й енергетично сприятливими днями будуть субота та неділя, але це не означає, що в будні дні все втрачено. Цей тиждень стане ідеальним для важкої роботи.

Скорпіон

Для Скорпіонів починається час, коли змінити життя на краще допоможе оптимізм. Необхідно більше думати про щось оптимістичне, приємне, добре. В амурних справах цей тиждень буде просто ідеальним. Потрібно розслабитися і зосередитися на найголовнішому. Найголовнішою зброєю зваблювання стане природність і простота.

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Водолій

Це досить стабільний в енергетичному плані тиждень. Це ідеальний час для отримання нових знань й обміну досвідом, для пошуку другої половинки або переведення стосунків на новий рівень. Починати проявляти активність варто вже з першого дня тижня.

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Рак, Водолій, Знаки Зодіаку, Близнюки, Везіння, Гороскоп на тиждень.
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