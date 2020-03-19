1 Гороскоп на сьогодні, 19 березня 2020 року, передбачає добу, в якій буде сильним бажання кинутися в необдуманну суперечку. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Овнів Доведеться покрутитися, але витрачені час і сили повністю себе окуплять. Плоди ваших зусиль зможуть помітно підвищити настрій і зміцнити віру в себе. На любовному фронті справи будуть чудово, якщо не станете занадто вимогливі до свого партнера.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Тельців День сприятливий для ділових зустрічей, переговорів, підписання документів. Але ваші думки можуть бути далекі від професійних інтересів. Приємні новини особистого характеру вийдуть на перше місце, і вам буде важко зосередитися на роботі.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Близнюків Чим менше ви зараз будете проявляти ініціативу, тим краще. У спілкуванні з рідними або в ділових розмовах ви можете опинитися необ'єктивними. Тому спочатку думайте, а вже потім говорите. Зате в любовних відносинах цілком можете продемонструвати своє красномовство.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Раків Багато турбот ляже на ваші плечі, розібратися з ними вдасться не скоро. Будь-яким способом уникайте конфліктів і з'ясування відносин. Краще промовчати, ніж вступити в суперечку. Не слід займатися справами, в яких є хоч частка ризику.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Лева Зараз йде час, коли ви в будь-якій області можете бути на коні. Намітьте найбільш важливі справи, переговори і зустрічі. У вас все вийде якнайкраще. В любовній сфері - ніяких розчарувань, навіть навпаки, доля може порадувати приємними сюрпризами.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Дів День може підготувати пастку, в яку ви легко попадете, якщо не будете уважні і не станете прислухатися до слів близьких людей. Зате енергії у вас буде - хоч відбавляй, так що заздалегідь продумайте, на які корисні справи її направити. Не відмовляйте собі і в розвагах - ви їх заслужили.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Терезів В даний період не женіться за професійною вигодою, ви за це можете заплатити подвійну ціну. У фінансах будьте стриманішими, постарайтеся не вкладати гроші в сумнівні заходи або не дуже потрібні речі. Уникайте критики на адресу улюблених людей - це може привести до великих сварок.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 19 березня 2020 для Скорпіонів У цей день не слід дуже старатися на роботі, так як багато з досягнень виявиться просто непоміченим або сприйнято як належне. У далекі ділові поїздки поки відправлятися не варто. Вони можуть принести розчарування і збитки. Постарайтеся не давати в борг.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Стрільців Успіх буде супроводжувати практично у всіх справах. Зараз варто згадати про старі зв'язки, вони можуть виявитися дуже корисними для професійної кар'єри. Але нагадувати про себе потрібно тактовно, щоб це не виглядало нав'язливим. Для нових знайомств і захоплень час цілком придатне.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 19 березня 2020 для Козерогів День, скоріше за все, буде досить спокійним. Постарайтеся з усього того, що відбувається витягти максимум вигоди і задоволення. Влаштуйте генеральне прибирання, займіться вирішенням побутових питань, роботами на дачній ділянці. Корисно почати приводити себе у форму, зайнятися фізкультурою, більше гуляти на свіжому повітрі.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 19 березня 2020 для Водоліїв Якщо не хочете зазнати фіаско на професійній ниві, не робіть необдуманих кроків. Даний день не розташовує до активних дій, а також до нових справ, тому не будуйте грандіозних планів. Доставить радість спілкування з друзями і близькими по духу людьми.