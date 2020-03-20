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П'ятниця, 20.03.2020
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Гороскоп на сьогодні 20 березня: до Раків прийде натхнення, а Козерогів чекає вдача

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Гороскоп на сьогодні 20 березня: до Раків прийде натхнення, а Козерогів чекає вдача
08:21 Сьогодні Телеграф

Гороскоп на 20 березня для всіх знаків зодіаку.

Не варто нехтувати безпекою фінансів у цю добу. Необачність може призвести до втрат. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

Овен (21 березня – 20 квітня)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Овнів

Можливі непередбачені витрати, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. Вдалий день для зустрічей і романтичних побачень.

Телець (21 квітня – 20 травня)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Тельців

Ймовірне, отримання знаків. Втім втрачати голову, шукаючи підказки, не варто. Цей час краще присвятити для реальної роботи, адже саме під час такого процесу можливі осяяння.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 березня 2020 для Близнюків

Навчіться сприймати себе об'єктивно. Опишіть власні сильні і слабкі сторони і працюйте над їх вдосконаленням. Любіть себе та не думайте про те, як догодити іншим.

Рак (22 червня – 22 липня)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Раків

Можливий потужний приплив натхнення, який дозволить доробити роботу, яку відкладали у ящик не один день. В особистому житті можливе оновлення.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 березня 2020 для Левів

Затрачені результати принесуть результат. А щоб усе йшло гладко – якісно виконуйте заплановане. Романтичні побачення сьогодні протікатимуть не найкраще.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 березня 2020 для Дів

Вам захочеться сховатися від сторонніх, відпочити від усього та уникати уваги до власної персони. Такі бажання цілком природні, тому сміливо за можливості залишайтеся вдома.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 березня 2020 для Терезів

Доба буде сприятливою для тренування власної сили волі та внутрішньої стійкості. Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Скорпіонів

У цей день більше робіть того, що є справді важливим і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд чи хитромудрі плани щодо інших залиште у минулому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Стрільців

Зі сторони видаватиметься, що цей день ви проведете нудно, та насправді нотки консерватизму вам будуть до вподоби. На роботі можливі неочікувані витівки колег, проте ваш внутрішній спокій ці ситуації не похитнуть.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Козерогів

Вдача цього дня на вашій стороні, як і запас сили. Візьміться за заплановане – вам може вдатися зробити навіть більше, аніж ви очікуєте.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Водоліїв

Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми у палкі дискусії в цей день встрявати не варто. На любовному фронті буде штиль, проте зараз у вас є важливіші справи.

Риби (21 лютого – 20 березня)

 

Гороскоп на 20 березня 2020 для Риб

День не надто сприятливий для тих, хто займається фінансами – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів.

 

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Гороскоп, Астрология, Астропрогноз, Зірки, Знаки Зодіаку, Передбачення, 20 Березня.
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