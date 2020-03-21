Гороскоп на сьогодні 21 березня для всіх знаків Зодіаку

1 Астрологи склали гороскоп на суботу, 21 березня. Овен

2 Гарна книга чи перегляд улюбленого фільму подіють на вас набагато більш заспокійливо, ніж спілкування з людьми. Телець

3 Тримайтеся подалі від людей, які без причин проявляють агресію і нариваються на сварки. Близнюки

4 Не варто сьогодні переживати, навіть якщо проблема, на перший погляд, здається суттєвою. Рак

5 Для вас сьогодні користь від позитивного мислення виявиться абсолютної, сумувати не можна. Лев Креатив у цей день допоможе вам добитися успіху, ідеї будуть новаторськими і дуже цікавими. Діва

6 Зірки радять вам більше і частіше мріяти, налаштуватися на позитив і працювати без хвилювань. Терези

7 Життя нагадає вам про підступність деяких людей, навіть найближчих. Готуйтеся відповісти відмовою на прохання, яка переходить всі рамки пристойності. Скорпіон

8 Прогулянка на свіжому повітрі, далеко від людей, допоможе вам прийти в себе після стресу. Стрілець Інтернет дає нам чудові можливості, пора ними скористатися! Прогулятися віртуально по галереях Амстердама або подивитися на американські ліси. Козеріг

9 Батьки, бабусі і дідусі планують запросити вас в гості, зіграйте на випередження і порадуйте їх своїм несподіваним візитом. Водолій Якщо ви сьогодні комусь дасте бути першою скрипкою, це може стати серйозним ударом по самооцінці.