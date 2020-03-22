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Гороскоп на 22 березня: Ракам потрібно відкласти свої плани, а Левам - прислухатися до порад близьких

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Гороскоп на 22 березня: Ракам потрібно відкласти свої плани, а Левам - прислухатися до порад близьких
07:22 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф

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    Велика спокуса поринути цілком в світ любовних переживань, творчості, таємних пригод, спогадів, віртуальних подорожей, музики, мистецтва, мислеобразів. Не варто забувати і про обов'язкові справи: налаштувавшись на відповідну хвилю і створивши медитативний настрій, в цей день можна завершити важливий проект, виконати професійний обов'язок, віддати моральний обов'язок або скинути з душі ще один вантаж.

    Овен (22 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Овнів

    Не плануйте справ, які вимагають великих фізичних або емоційних зусиль. День підходить для нових знайомств, романтичних захоплень і активного відпочинку. Якщо хочете щось поміняти в своєму особистому житті, не втрачайте часу - зараз для цього дуже вдалий час. І не відмовляйте в допомозі рідним.

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Тельців

    Завтра належить рахуватися із заданими лімітами і умовами, чужим часом і принципами. Не виключені інтриги, скритність, таємні ігри, причому навіть з боку близької людини. Небезпечно вплутуватися в протистояння: краще на якийсь час взяти вичікувальну паузу, щоб потім нанести нищівний удар. 

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Близнюків

    День буде завантажений різними справами і зустрічами до відмови. Представиться можливість проявити себе і довести всім, що ви здатні на багато що. Тільки всі виникаючі питання потрібно вирішувати мирним шляхом. Все, що ви зробите зараз хорошого, в найближчому майбутньому повернеться сповна.

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Раків

    Завтра не варто брати штурмом ті цілі, які ніяк не виходить досягти. Вода не завжди точить камінь. У цей день варто проявити винахідливість і знайти нетипові підходи для нагальних проблем. В умовах цейтноту краще відкласти важливий незворотній крок і придивитися до обстановки.

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Лева

    Направте свої сили в потрібне русло. Зараз ви можете зіткнутися з деякими труднощами в любовній сфері. Буде складно знайти спільну мову з близькою людиною, і через будь-якої дрібниці ви опинитеся здатні затіяти сварку. Не варто тиснути на близьких, зараз краще прислухатися до їхніх порад.

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Дів

    Події дня нагадають про те, що неможливо втекти від справ, зобов'язань і насущних проблем. Варто конкретизувати свої цілі і довести розпочате до кінця, інакше привиди минулого будуть довго нагадувати про себе. Корисно проявити більше відповідальності, хазяйновитість, зайнятися родиною або заробітком.

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Терезів

    Можна зайнятися плануванням нових серйозних справ. Тільки не надавайте великого значення випадковим непорозумінням. У родинному колі ніяких негативних подій статися не повинно. На стан здоров'я і настрій добре вплинуть фізичні навантаження в розумних межах.

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Скорпіонів

    У подіях дня читаються знаки назріваючих змін на краще - когось вони змусять похвилюватися, у кого-то можуть викликати побоювання. Щоб впоратися з занепокоєнням, варто довіритися своїй інтуїції. Але найголовніше - нікому не розкривати своїх планів, тоді вони здійсняться передбачувано і без перешкод.

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Стрільців

    Не беріть на себе підвищених зобов'язань. Якщо щось у вас не виходить або просто душа не лежить до якої-небудь справи, відкладіть його. Постарайтеся не втрачати спокою. Це не дуже сприятливий час для романтичних зустрічей і нових знайомств.

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Козерогів

    Небесна ситуація підказує, що близький серцю людина завтра потребуватиме турботи і опіки. Астрологи радять приділити цьому належну увагу і зробити добру справу. Такі почуття, як ніжність або душевність, зараз переважають над матеріальними аспектами.

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Водоліїв

    Ви будете мати зарядом неймовірною бадьорості і зможете впоратися з будь-якими поставленими перед вами завданнями. Не варто проводити час даремно. Основна увага має бути направлено на будинок і сім'ю. Не сперечайтеся з людьми, яких любите. Своєю впертістю ви нічого не доб'єтеся, а тільки відштовхне близьких від себе.

    Риби (19 лютого - 22 березня)

    Гороскоп на 22 березня 2020 для Риб

    День не дуже розташовує до роботи. Його буде куди корисніше витратити на завершення справ і відновлення сил. Астрологи радять поставити перед собою реалістичні цілі і спокійно визначити ситуації, на які поки неможливо вплинути - це знизить тривожність і напругу.

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Все по темі:

Прогноз, Гороскоп, Астрология, Астропрогноз, Знаки Зодіаку, Передбачення, 22 Березня 2020.
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