Гороскоп на 22 березня: Ракам потрібно відкласти свої плани, а Левам - прислухатися до порад близьких

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Велика спокуса поринути цілком в світ любовних переживань, творчості, таємних пригод, спогадів, віртуальних подорожей, музики, мистецтва, мислеобразів. Не варто забувати і про обов'язкові справи: налаштувавшись на відповідну хвилю і створивши медитативний настрій, в цей день можна завершити важливий проект, виконати професійний обов'язок, віддати моральний обов'язок або скинути з душі ще один вантаж.

Овен (22 березня - 19 квітня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Овнів

Не плануйте справ, які вимагають великих фізичних або емоційних зусиль. День підходить для нових знайомств, романтичних захоплень і активного відпочинку. Якщо хочете щось поміняти в своєму особистому житті, не втрачайте часу - зараз для цього дуже вдалий час. І не відмовляйте в допомозі рідним.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Тельців

Завтра належить рахуватися із заданими лімітами і умовами, чужим часом і принципами. Не виключені інтриги, скритність, таємні ігри, причому навіть з боку близької людини. Небезпечно вплутуватися в протистояння: краще на якийсь час взяти вичікувальну паузу, щоб потім нанести нищівний удар.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Близнюків

День буде завантажений різними справами і зустрічами до відмови. Представиться можливість проявити себе і довести всім, що ви здатні на багато що. Тільки всі виникаючі питання потрібно вирішувати мирним шляхом. Все, що ви зробите зараз хорошого, в найближчому майбутньому повернеться сповна.

Рак (21 червня - 22 липня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Раків

Завтра не варто брати штурмом ті цілі, які ніяк не виходить досягти. Вода не завжди точить камінь. У цей день варто проявити винахідливість і знайти нетипові підходи для нагальних проблем. В умовах цейтноту краще відкласти важливий незворотній крок і придивитися до обстановки.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Лева

Направте свої сили в потрібне русло. Зараз ви можете зіткнутися з деякими труднощами в любовній сфері. Буде складно знайти спільну мову з близькою людиною, і через будь-якої дрібниці ви опинитеся здатні затіяти сварку. Не варто тиснути на близьких, зараз краще прислухатися до їхніх порад.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Дів

Події дня нагадають про те, що неможливо втекти від справ, зобов'язань і насущних проблем. Варто конкретизувати свої цілі і довести розпочате до кінця, інакше привиди минулого будуть довго нагадувати про себе. Корисно проявити більше відповідальності, хазяйновитість, зайнятися родиною або заробітком.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Терезів

Можна зайнятися плануванням нових серйозних справ. Тільки не надавайте великого значення випадковим непорозумінням. У родинному колі ніяких негативних подій статися не повинно. На стан здоров'я і настрій добре вплинуть фізичні навантаження в розумних межах.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Скорпіонів

У подіях дня читаються знаки назріваючих змін на краще - когось вони змусять похвилюватися, у кого-то можуть викликати побоювання. Щоб впоратися з занепокоєнням, варто довіритися своїй інтуїції. Але найголовніше - нікому не розкривати своїх планів, тоді вони здійсняться передбачувано і без перешкод.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Стрільців

Не беріть на себе підвищених зобов'язань. Якщо щось у вас не виходить або просто душа не лежить до якої-небудь справи, відкладіть його. Постарайтеся не втрачати спокою. Це не дуже сприятливий час для романтичних зустрічей і нових знайомств.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Козерогів

Небесна ситуація підказує, що близький серцю людина завтра потребуватиме турботи і опіки. Астрологи радять приділити цьому належну увагу і зробити добру справу. Такі почуття, як ніжність або душевність, зараз переважають над матеріальними аспектами.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Водоліїв

Ви будете мати зарядом неймовірною бадьорості і зможете впоратися з будь-якими поставленими перед вами завданнями. Не варто проводити час даремно. Основна увага має бути направлено на будинок і сім'ю. Не сперечайтеся з людьми, яких любите. Своєю впертістю ви нічого не доб'єтеся, а тільки відштовхне близьких від себе.

Риби (19 лютого - 22 березня)

Гороскоп на 22 березня 2020 для Риб

День не дуже розташовує до роботи. Його буде куди корисніше витратити на завершення справ і відновлення сил. Астрологи радять поставити перед собою реалістичні цілі і спокійно визначити ситуації, на які поки неможливо вплинути - це знизить тривожність і напругу.