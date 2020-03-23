Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 березня 2020 року

1 Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Овнів День не обіцяє запаморочливих успіхів в кар'єрі, але добитися позитивних результатів ви зможете. Для укладення угод, підписання договорів і дачі обіцянок момент цілком підходящий. А ось брати на себе чужі обов'язки не варто.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Тельців У професійній діяльності серйозних змін не очікується. Не можна брати участь в авантюрах. Намагайтеся не завдавати болю тим, кого любите, і не ображайтеся самі по дрібницях. Від спілкування з людьми, які вам несимпатичні, потрібно по можливості, відмовитися.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Близнюків День сприятливий для спілкування, ділових переговорів, подорожей. Можливі нові враження. Не виключено отримання корисної інформації, з якої прийдуть і нові ідеї. Будьте готові до швидкого прийняття рішень. Йде сприятливий період для нових знайомств і романтичних захоплень.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Раків Ставте перед собою конкретні цілі, працюйте на результат і не перескакуйте з однієї справи на іншу. Уникайте поспішних рішень, не соромтеся просити час на роздуми. Якщо вас перестануть турбувати і підганяти, ви зможете зрозуміти, як слід діяти.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Лева На даний момент ніяких подій статися не повинно - тиша і спокій. День підходить для поїздок, пошуку інформації та ведення переговорів. Час пролетить непомітно. В особі близьких вдасться знайти підтримку. Тільки постарайтеся тримати свої емоції при собі.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Дів В цей день на роботі можуть виникнути досить серйозні конфлікти, і ви опинитеся втягнутими в них. Постарайтеся зайняти нейтральну позицію, так як, помилившись, ви можете почати рубати невинні голови.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Терезів Вдалий період для ділових угод, підписання документів, збору інформації. Не потрібно діяти поспіхом. Нікому не обіцяйте допомогу, поки не розберетеся в ситуації. Більше часу виділіть для справ, що приносять радість.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 23 березня 2020 для Скорпіонів Час позитивних змін, які можуть торкнутися як ділових, так і особистих відносин. Можливі цікаві знайомства. У грошовому відношенні ви можете виявитися трохи марнотратними, але це не вдарить по вашому бюджету занадто серйозно.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Стрільців На професійній ниві у вас є всі шанси просунутися вперед. Не варто звертатися до керівництва за схваленням ваших ідей, дійте на власний розсуд. Якщо якісь питання викликають у вас сумніви або роздратування, не намагайтеся їх вирішити будь-якими засобами.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 23 березня 2020 для Козерогів У багатьох справах ви зможете домогтися значних результатів. Особливо вдалими можуть виявитися різні переговори, досягнення угод і ділові контакти. Для нових знайомств, романтичних зустрічей, а також зміцнення сімейних і родинних зв'язків період цілком благополучний.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 23 березня 2020 для Водоліїв Висновок нових ділових контрактів краще перенести на інший день. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення. Треба якомога більше перебувати на свіжому повітрі. Цей день не дуже сприятливий для всього, що пов'язано з любов'ю і новими романтичними захопленнями.