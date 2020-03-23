Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 березня 2020 року

Дивіться фото (13)
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 березня 2020 року
09:16 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф

Гороскоп на сьогодні, 23 березня 2020 року, передбачає день, в який важливо буде контролювати власні дії.

  • 1

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Овнів

    День не обіцяє запаморочливих успіхів в кар'єрі, але добитися позитивних результатів ви зможете. Для укладення угод, підписання договорів і дачі обіцянок момент цілком підходящий. А ось брати на себе чужі обов'язки не варто.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Тельців

    У професійній діяльності серйозних змін не очікується. Не можна брати участь в авантюрах. Намагайтеся не завдавати болю тим, кого любите, і не ображайтеся самі по дрібницях. Від спілкування з людьми, які вам несимпатичні, потрібно по можливості, відмовитися.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Близнюків

    День сприятливий для спілкування, ділових переговорів, подорожей. Можливі нові враження. Не виключено отримання корисної інформації, з якої прийдуть і нові ідеї. Будьте готові до швидкого прийняття рішень. Йде сприятливий період для нових знайомств і романтичних захоплень.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Раків

    Ставте перед собою конкретні цілі, працюйте на результат і не перескакуйте з однієї справи на іншу. Уникайте поспішних рішень, не соромтеся просити час на роздуми. Якщо вас перестануть турбувати і підганяти, ви зможете зрозуміти, як слід діяти.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Лева

    На даний момент ніяких подій статися не повинно - тиша і спокій. День підходить для поїздок, пошуку інформації та ведення переговорів. Час пролетить непомітно. В особі близьких вдасться знайти підтримку. Тільки постарайтеся тримати свої емоції при собі.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Дів

    В цей день на роботі можуть виникнути досить серйозні конфлікти, і ви опинитеся втягнутими в них. Постарайтеся зайняти нейтральну позицію, так як, помилившись, ви можете почати рубати невинні голови.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Терезів

    Вдалий період для ділових угод, підписання документів, збору інформації. Не потрібно діяти поспіхом. Нікому не обіцяйте допомогу, поки не розберетеся в ситуації. Більше часу виділіть для справ, що приносять радість.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Скорпіонів

    Час позитивних змін, які можуть торкнутися як ділових, так і особистих відносин. Можливі цікаві знайомства. У грошовому відношенні ви можете виявитися трохи марнотратними, але це не вдарить по вашому бюджету занадто серйозно.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Стрільців

    На професійній ниві у вас є всі шанси просунутися вперед. Не варто звертатися до керівництва за схваленням ваших ідей, дійте на власний розсуд. Якщо якісь питання викликають у вас сумніви або роздратування, не намагайтеся їх вирішити будь-якими засобами.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Козерогів

    У багатьох справах ви зможете домогтися значних результатів. Особливо вдалими можуть виявитися різні переговори, досягнення угод і ділові контакти. Для нових знайомств, романтичних зустрічей, а також зміцнення сімейних і родинних зв'язків період цілком благополучний. 

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Водоліїв

    Висновок нових ділових контрактів краще перенести на інший день. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення. Треба якомога більше перебувати на свіжому повітрі. Цей день не дуже сприятливий для всього, що пов'язано з любов'ю і новими романтичними захопленнями. 

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 23 березня 2020 для Риб

    Цей день може принести удачу. Особливо це стосується вашої професійної діяльності. Але перед тим як приступити до активних дій, виробіть чіткий план. Чи не розмінюйтесь на дрібниці, зосередьтеся на головному. Зараз хороший момент для досягнення своєї мети. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (13)

Все по темі:

Гороскоп, Доля, Астропрогноз, Знаки Зодіаку, Передбачння, 23 Березня 2020 року.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся