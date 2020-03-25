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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 березня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 березня 2020 року
09:33 Сьогодні Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 25 березня 2020 року, передбачає день, в який багатьма оволодіють суперечливі емоції.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Овнів

    Цей день зажадає від вас дисципліни, точності і уважності. До своєї мети ви будете просуватися повільно, але зате впевнено. Варто утриматися від нових домовленостей. Буде досить важко зрозуміти близьку людину. Пояснення поки відкладіть.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Тельців

    Для розвитку бурхливої діяльності поки не час. Зараз краще дотримуватися нейтральної позиції у всьому. Хоча деякі перспективи вам можуть здатися привабливими, варто зважити всі «за» і «проти». У відносинах з коханою людиною намагайтеся зберігати мир і спокій.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Близнюків

    Зараз вдасться обійти перешкоди, які можуть спорудити на вашому шляху заздрісники. Але для цього не намагайтеся з'ясовувати стосунки і що-небудь доводити. Для досягнення хороших результатів потрібно діяти самостійно. Це позбавить вас від багатьох хвилювань і марних надій.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Раків

    Багато справи, заплановані на цей день, пройдуть як по маслу. Можливі вдалі переговори. Ви досить легко знайдете мову з різними людьми і всюди будете відчувати себе цілком комфортно.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Лева

    Не приймайте поспішних рішень. Творчий підхід до будь-якої справи обіцяє якщо не повний успіх, то, по крайней мере, гідний результат. На роботі і особливо вдома намагайтеся контролювати свої емоції, остерігайтеся неповажних висловлювань про кого-небудь зі свого оточення. 

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Дів

    В даний час можуть відкритися нові перспективи в професійній області, але для цього доведеться проявити ініціативу. Постарайтеся справити хороше враження на людей, з якими будете спілкуватися. Уникайте конфліктів, суперечок і укладення парі. Варто подбати про своє здоров'я. 

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Терезів

    Не варто проявляти завзяття в справах, які на даному етапі вам не під силу. Чи не перевтомлюйтеся. День може стати багатообіцяючим в плані любовних відносин, розваг, відпочинку та поїздок. Проявіть ініціативу, знайдіть старих друзів і організуйте зустріч.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Скорпіонів

    День може виявитися напруженим, тому серйозних планів не будуйте. Якщо не хочете самі собі ускладнити життя, не давайте ніяких обіцянок, особливо людям, від яких залежите в тій чи іншій мірі. Будьте ввічливі і уважні до коханої людини, щоб уникнути сварок. 

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Стрільців

    Зараз йде вдалий час для професійної діяльності, і ви зможете впоратися з багатьма справами. Не виключені нові романтичні знайомства. Порадують близькі люди. Уникайте серйозних грошових витрат. Не слід брати кредити і давати в борг.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Козерогів

    Особливих змін у вашому житті статися не повинно. Хоча слід уважніше придивитися до людей, з якими спілкуєтеся. Можливо, хтось із них зараз може нанести удар в спину. Але якщо будете обачні, зможете запобігти цьому.

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Водоліїв

    Складно передбачити, як ви себе поведете в тій чи іншій ситуації. На один і той же вислів ви можете відреагувати по-різному, причому визначити, що вплинуло на вашу реакцію, абсолютно неможливо. Попросіть близьких людей бути до вас зараз поблажливіше. 

     

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 25 березня 2020 для Риб

    Перед тим як що-небудь зробити, спочатку все обміркуйте. Зараз не можна вирішувати питання з наскоку. Якщо ви не впевнені в своїй правоті, не нехтуйте радою близьких людей. Побережіть своє здоров'я і дотримуйтесь у всьому помірність.

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Гороскоп, Астропрогноз, Знаки Зодіаку, 25 березня 2020 року.
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