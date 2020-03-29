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Гороскоп на сьогодні 29 березня: Ракам не потрібно приймати доленосних рішень, а
Гороскоп на сьогодні 29 березня: Ракам не потрібно приймати доленосних рішень, а

Гороскоп на сьогодні 29 березня: Ракам не потрібно приймати доленосних рішень, а

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Гороскоп на сьогодні 29 березня: Ракам не потрібно приймати доленосних рішень, а
07:45 Сьогодні Телеграф

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2020 року, передбачає день, в який варто звертати увагу на малопомітні і тривіальні моменти.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Овнів

Цей день може виявитися сприятливим для всього, що пов'язано з любов'ю і особистим життям. Одиноким представникам знака потрібно більше часу проводити поза стінами будинку, так як є ймовірність зустріти свою долю. Уникайте боргових зобов'язань.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Тельців

Намагайтеся приносити собі якомога більше приємних емоцій. Якщо ви любите ходити по магазинам, то купіть те, що захочеться. Любителям поспілкуватися - не варто себе обмежувати. А якщо хочете просто розслабитися і відпочити, то не змушуйте себе робити щось через силу.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Близнюків

День сприятливий для здійснення нових планів. У відносинах з коханою людиною ніяких негативних змін не передбачається. Не приймайте участі в інтригах, утримайтеся від великих витрат.

Рак (21 червня - 22 липня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Раків

Не приймайте доленосних рішень. У любовних відносинах може спостерігатися деякий спад. Ви не зможете бути об'єктивними по відношенню до близької людини. Друзі і союзники готові підтримати вас, завдяки їхній допомозі ви досягнете блискучих результатів.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Левів

День може виявитися цілком вдалим, але тільки в тому випадку, якщо ви, перш ніж що-небудь сказати, подумаєте про наслідки. Зараз ви можете проявити нетактовність, незаслужено образити людину. Однак майте на увазі: відновити відносини потім будемо дуже складно.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Дів

Всі ваші прагнення зараз спрямовані на досягнення успіху. Головною запорукою відмінного результату буде ваша дисциплінованість і відповідальність. Це стосується і любовної сфери, тому в стосунках з близькою людиною проявіть більше турботи і уваги.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Терезів

Обставини дозволять спокійно зібратися з думками і вирішити питання, що накопичилися. У цей день можуть виникнути конфлікти з оточуючими. Остерігайтеся підступності і обману, особливо з боку малознайомих людей. А зі свого боку не допускайте ніякого насильства - воно обернеться проти вас.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Скорпіонів

З усіма задуманими справами вам легко вдасться впоратися. Суперечок і занадто емоційного спілкування уникайте. Корисна фізична активність, особливо піші прогулянки. Можливі нові романтичні захоплення. Не виключено, що вийде відновити старі зв'язки.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Стрільців

Зараз навколо вас будуть розгортатися цікаві події. Але вам поки краще залишатися пасивним спостерігачем і ні в чому не брати участь. В іншому випадку ви можете зробити необачні вчинки, які хоч і не принесуть ускладнень, але доставлять клопоти.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Козерогів

У цей час потрібно проявити активність, особливо в питаннях, що стосуються зустрічей, контактів і зв'язків. Якщо виникнуть розбіжності з коханою людиною, намагайтеся не посилювати положення з'ясуванням відносин. Незабаром все владнається само собой.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Водоліїв

Цей день сприятливий практично в усіх відношеннях. Тільки намагайтеся нікому не давати обіцянок. Обставини можуть скластися таким чином, що вам складно буде їх виконати, причому з не залежних від вас причин. Уникайте вирішення фінансових питань.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 29 березня 2020 для Риб

На даному етапі ви можете перебувати в піднесеному настрої і будете сповнені благих намірів. Багато часу можуть забрати побутові питання. Але це будуть приємні клопоти, які до того ж налаштують вас на позитивний лад.

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