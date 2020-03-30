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Понеділок, 30.03.2020
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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 березня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 березня 2020 року
07:17 Сьогодні Телеграф

  • 1

    За відсутності точних вказівок і орієнтирів можуть повернутися колишні сумніви, старі ілюзії. Цифри і факти замінить мова натяків, образів, символів. Додасть туману загальна дезорієнтація, наприклад, помилки в новинах і коментарях. День непростий для перекладачів, консультантів, посередників, водіїв.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Овнів

    При проведенні важливих переговорів потрібно дотримуватися голосу розуму, а можливі розбіжності залагоджувати шляхом компромісу. Ефективними виявляться зустрічі з друзями і знайомими, а також різні поїздки. У любовному відношенні можуть очікувати приємні сюрпризи.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Тельців

    У такі дні бажано бути амбітними та цілеспрямованими. Чим більше ви будете бажати, тим більше отримаєте, так що не варто соромитися своїх бажань. День буде дуже продуктивним: прийшла пора втілювати в життя свої бажання і мрії у всіх сферах життя.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Близнюків

    День сприяє початку справ, ведення переговорів і знаходження компромісів, а також може сприяти виникненню нових відносин. Не слід давати порожні обіцянки і пред'являти підвищені вимоги до оточуючих. У відносинах з коханою людиною постарайтеся обійтися без зауважень і докорів.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Раків

    Зірки і планети не в кращому становищі, тому не варто ризикувати і влазити в авантюри. Бажано зберегти дипломатичність у відносинах з друзями, колегами, близькими. Одиноким представникам цього Знака можна провести час в пошуках любові. Дуже пощастить представникам творчих професій.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Лева

    В даний період не варто зайвий раз проявляти ініціативу і брати на себе відповідальність. Вас не тільки не оцінять по заслугам, але можуть навіть звинуватити у всіх помилках і прорахунках, які допустили колеги. Але якщо у вас попросять підтримки, не відмовляйтеся протягнути руку допомоги.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Дів

    Єдиний шанс зберегти нормальні відносини з оточуючими - навчитися поступатися. У бізнесі і в справах буде потрібно більше сміливості і цілеспрямованості, щоб ніхто і ніщо не завадило вам отримати те, чого ви заслуговуєте. Це ідеальний день для нових починань, дорогих придбань.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Терезів

    День обіцяє пройти в стрімкому темпі. Не бійтеся труднощів, ви їх зможете подолати. Зараз ви здатні надихнути на трудові подвиги навіть ледачих і нерозторопних. Не дозволяйте чужим людям втручатися в своє життя, нічого не робіть комусь на зло.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Скорпіонів

    Енергетика зірок і планет принесе багато проблем. У любові може статися розлад, а на роботі або в справах можна втратити мотивацію і ентузіазм. Варто приготуватися до гіршого, але продовжити сподіватися на краще. Удача відвернеться від черствих і гордовитих людей, які думають, що вони завжди праві.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Стрільців

    Труднощі, які можуть виникнути на особистому фронті, відіб'ються і на роботі. Не заводьте роман на службі. Не бійтеся запитати поради у колег і не відмовляйтеся від допомоги. Вдало складуться переміщення, пов'язані з відпочинком і розширенням кругозору.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Козерогів

    Фінансові справи краще поки призупинити, а ось в любові, навпаки, стати більш активними. Сконцентруйтеся на близьких людях, спілкуванні, розвагах, романтиці. Необхідно присвятити день чогось цікавого. Якщо вранці належить займатися справами, то ввечері бажано як слід відпочити. 

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Водоліїв

    У цей день навряд чи вам захочеться занадто багато працювати. А причина криється в тому, що ваша голова буде заповнена будь-якими думками, тільки не виробничими. Намагайтеся обходити гострі кути, не сперечайтеся з оточуючими і нічого їм не обіцяйте. Особливо бережіть рідних і близьких.

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 30 березня 2020 для Риб

    Настає один з кращих днів для колективної роботи, спілкування, нових знайомств. Варто частіше прислухатися до того, що говорять близькі. У справах і в роботі не можна сумніватися в собі і заражати скептицизмом оточуючих. В такий день краще не ділитися ні з ким своїми планами на майбутнє.

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Гороскоп, Астрология, Зірки, Поради, Знаки Зодіаку, На Кожен День.
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