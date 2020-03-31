Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 31 березня 2020 року

Сьогодні важко зробити по-справжньому революційний крок, навіть якщо до нього штовхає доля. Нестандартна ситуація змусить щось робити, але це будуть швидше компроміси і напівзаходи. Це не кращий момент для починань. Платою за оригінальний свіжий хід може стати розлад з близькими або незручність в побуті.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Овнів

Цей день передбачає контакти, ділове спілкування, поїздки. Потрібно все ретельно обмірковувати і перевіряти доступну вам інформацію. Слід звільнятися від негативних емоцій. Займіться розширенням кругозору, відвідуючи театри, виставки або концерти. Можна будувати плани на майбутнє.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Тельців

Цей день обіцяє бути позитивним і яскравим. Витратити його на відпочинок і розваги або на роботу і справи - вирішувати тільки вам. Зірки в повній гармонії з планетами, тому великий успіх чекає всіх, хто займається улюбленими справами, а також несе в світ добро.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Близнюків

При втіленні своїх планів і ідей у вас вистачить розуму, сил, витримки і навіть везіння. А близька людина підтримає вас у всіх починаннях. Утримайтеся від вживання алкогольних напоїв в компаніях, де є ймовірність виникнення серйозних суперечок.

Рак (21 червня - 22 липня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Раків

Сьогодні від негараздів втекти не вийде, але планети дадуть необхідну мотивацію для боротьби з будь-якими проблемами. Потрібно не відступати назад і не давати своїм страхам керувати вами. Вечір бажано провести в компанії близьких або коханої людини.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Левів

Цей період сприятливий для ведення переговорів і зустрічей, причому як особистого, так і ділового характеру. Якщо ваше серце ще не зайнято, то дуже скоро там може оселитися світле почуття. Зараз слід уникати будь-яких фінансових ризиків.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Дів

День прекрасно підходить для знайомств, романтики і початку нових відносин. Це відмінний час також і для переходу вже існуючих відносин на новий рівень. У справах і в роботі астрологи радять уникати необдуманих і імпульсивних рішень.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Терезів

Неприємність, з якою ви можете зіткнутися в цей день, стосується взаємовідносин з коханою людиною. Спробуйте знайти компроміс, відновити мир і спокій. Зараз не беріть кредитів і не давайте грошей у борг.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Скорпіонів

Зірки і планети в дисгармонії, що буде заважати виконувати звичну роботу. Доведеться шукати нові джерела натхнення або кардинально міняти тактику ведення справ. Найголовніше - не сидіти склавши руки, не лінуватися і не впадати в апатію.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Стрільців

Зараз вдалий час для вивчення документів і підписання ділових паперів. Але всі рішення повинні бути ретельно обдумані. Інтелектуальна робота може супроводжуватися несподіваними знахідками і вдалим пошуком інформації. Потрібно намагатися уникати надмірних навантажень і хвилювань.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Козерогів

Сьогодні краще дотримуватися здорового глузду і спокійно вести справи. Небезпечно йти проти правил, проявляючи агресію, тому що на вас можуть всім скопом накинутися недоброзичливці. Не купуйте нічого в незнайомих місцях і не довіряйте людям, яких ви не знаєте.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Водоліїв

День пройде в швидкому темпі і виявиться насичений подіями. Доведеться витратити багато сил на рутинні справи. Для нових знайомств період не дуже вдалий. Навіть кохана людина може викликати напади роздратування. Але потрібно тримати себе в руках.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 31 березня 2020 для Риб

Це сприятливий день для будь-яких нових починань, грошових витрат. В любовній сфері необхідно довіритися внутрішнього голосу, тоді як в справах краще спиратися тільки на особистий досвід. Увечері знадобиться активний відпочинок, прогулянки, спілкування з близькими.