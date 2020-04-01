Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 квітня 2020 року

1 Якщо не хочете, щоб день пройшов в невпинних суперечках, постарайтеся поважати інтереси і почуття оточуючих. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Овнів Варто використовувати першу половину дня для обговорення питань, що стосуються роботи, бізнесу, можливого розвитку вашої кар'єри. Іноді про це корисно поговорити навіть з тими, з ким вас не пов'язують бізнесові інтереси: вам порадять щось путнє, подарують хороші ідеї. Друга половина дня - період, коли дуже важливо займатися чимось цікавим, по-справжньому захоплюючим для вас. Овнів, які проводять час бездіяльно, долають похмурі думки, і в цьому немає нічого хорошого. У найвразливіших представників знака настрій може зіпсуватися надовго.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Тельців Спокійний сприятливий день. Важливо не ризикувати і правильно оцінювати свої можливості, цього буде достатньо, щоб уникнути труднощів, не наробити помилок, прийняти правильні рішення в неоднозначних ситуаціях. Ви багатьом допомагаєте і даєте хороші поради. Не виключено, що люди, яких ви підтримаєте сьогодні, з часом стануть справжніми друзями. Не виключено отримання якоїсь важливої інформації. Можливо, вона допоможе вам змінити свій погляд на те, що здавалося очевидним і безумовно вірним. Буде шанс вирішити питання, які останнім часом не давали спокою вам і вашим близьким.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Близнюків День, коли особливо важливо нікому не вірити на слово. На щастя, ситуація така, що перевірити будь-яку інформацію, що надходить легко. Важливо не лінуватися, звертати увагу на дрібні деталі і не видавати бажане за дійсне. Саме реальна оцінка ситуації, що склалася дозволяє уникнути помилок. Це непоганий день для роботи: вона може даватися навіть простіше, ніж зазвичай. Не виключені знайомства, які отримають приємне продовження. Деякі Близнюки сьогодні почнуть вчитися тому, що незабаром їм стане в нагоді.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Раків День пройшов би спокійно і нудно, якби ви не налаштувалися на творчий лад. Сьогодні навіть до найпростіших рутинним справах ви ставитеся не так, як інші, у всьому знаходите щось незвичайне і заслуговує на увагу. Це надихає оточуючих. Багато радіють кожній нагоді поспілкуватися з вами, обговорити власні справи або загальні плани. Напевно знайдуться люди, які захочуть дізнатися вас краще. Можуть змінюватися плани. Намагайтеся ставитися до цього спокійно. На зміну одним можливостям приходять інші, і їх ви не пропустіть.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Лева Сприятливий день для роботи і корисних справ. Чи не доводиться прикладати зусиль, щоб зосередитися, ви завжди звертаєте увагу на те, що може зіграти важливу роль. З'являється визначеність в планах на майбутнє, ви переходите від роздумів до планування конкретних дій. Буде можливість обговорити плани з союзниками, ваші ідеї отримують підтримку. Швидше за все, говорити вам сьогодні належить більше, ніж зазвичай. Але спілкування буде приємним, що піднімає настрій. Не виключено, що нагадають про себе давні знайомі і ви будете раді можливості поговорити з ними.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Дів Незважаючи на деякі труднощі, яких навряд чи вдасться уникнути, день складеться непогано. У вас буде шанс досягти успіху в якомусь важливій справі, вирішити питання, довго не давав спокою. Цілеспрямованість дозволяє добитися відмінних результатів там, де іншим ситуація здається майже безнадійною. Налагоджуються відносини з близькими, ви отримуєте підтримку, якої останнім часом не вистачало. Можливі пропозиції про довгострокову співпрацю, новій роботі. Деякі представники знаку знайдуть спосіб помітно збільшити доходи.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Терезів Вранці можливі напружені моменти. Ви частіше звичайного гнівайтесь через дрібниці, часом провокуєте конфлікти. На щастя, швидко вдається налаштуватися зовсім на інший лад. У другій половині буде можливість відновити якісь старі ділові зв'язки, не виключено, що вам запропонують роботу над якимось цікавим проектом. Вечір підходить для спілкування з близькими, імпровізованих сімейних свят, сімейного відпочинку. Можна поговорити про якісь серйозні речі, не побоюючись, що справа закінчиться сваркою або взаємними образами.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Скорпіонів Важливо реально оцінювати ситуацію, що склалася. Сьогодні ви більше, ніж зазвичай, схильні фантазувати, видавати бажане за дійсне. Деякі Скорпіони поспішають з висновками, отримавши нову інформацію, в поспіху діляться думками, про які пізніше шкодують. Варто прислухатися до порад старих знайомих, досвіду яких ви довіряєте. Можливі приємні події в сім'ї, спілкування з близькими буде радувати. Друга половина дня - час важливих розмов. Ведіть їх без поспіху. Ви самі здивуєтеся тому, як легко досягти компромісу, знайти рішення, яке влаштує всіх.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Стрільців День буде суперечливим, неспокійним і насиченим. Ви знаєте, що належить зробити багато, але не сумніваєтеся, що всі встигнете. Інтуїція не підводить, ви швидко рухаєтеся вперед, знаходите короткий шляху до мети. Часто виявляються вдалими якісь сміливі, незвичні рішення, експерименти, на які не наважилися інші. Ви готові підтримати тих, хто опинився в складному становищі. Оточуючим це подобається, вони охоче підтримують багато ваші починання. Буде можливість познайомитися з людьми, яким близькі ваші погляди на життя.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Козерогів Початок дня сприятливо. Це час підходить і для ділового, і для неформального спілкування. Ви з багатьма знаходите спільну мову, майже не докладаючи для цього зусиль. Буде можливість спокійно поговорити про те, що важливо для всіх. Не виключено, що рішення, прийняті в цей час, змінять ваше життя на краще. Друга половина дня підходить для звичних справ. Ви зможете завершити те, що почали раніше, і відчуєте себе набагато впевненіше і спокійніше. Не виключені грошові надходження, вдалі угоди і покупки.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 1 квітня 2020 для Водоліїв Неоднозначний день. Вам не завжди вдається зберігати рівновагу. Юні представники знаку сьогодні особливо запальні, легко піддаються на провокації, можуть дратуватися через дрібниці і злитися на тих, хто ні в чому не винен. Добре, якщо поруч буде надійна людина, яка підтримає і дасть добру пораду. Друга половина дня буде цікавіше і сприятливішими першої. З'являться цікаві справи, нові завдання, на вирішенні яких ви з задоволенням зосередитеся. Деякі Водолії саме в цей час зрозуміють, ніж по-справжньому хотіли б зайнятися в найближчому майбутньому.