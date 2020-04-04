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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 квітня 2020 року
07:49 Сьогодні Телеграф

Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2020 року, день принесе багато цікавих активностей.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Овнів

Вдасться домогтися гарних результатів як в професійному, так і в особистому плані. Не розсіюйте свою енергію, робіть більше корисних справ. Вільний час бажано наповнити дружнім спілкуванням. Нові враження подарують і любовні побачення.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Тельців

Нові справи краще не починати. Намагайтеся більше відпочивати і не навантажувати себе зайвими проблемами. Можна зайнятися переоцінкою взаємин з деякими людьми. Ваші поради виявляться корисними для тих, хто звернеться до вас за допомогою. Приділіть більше уваги домашнім справам.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Близнюків

Не створюйте проблем з дрібниць. Бережіть відносини з близькими, легко миріться і йдіть на компроміси. Зустрічі з друзями обіцяють приємні враження, але уникайте контактів з настирливими людьми. Це вдалий час для відпочинку і відновлення сил.

Рак (21 червня - 22 липня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Раків

Ви можете зіткнутися з перешкодами в справах. Конфлікти будуть відбуватися на порожньому місці. Звертайтеся по допомогу до друзів і колег. Займайтеся справами, які не вимагають серйозних зусиль. Проявляйте терпіння. Займіться своїм здоров'ям.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Левів

Беріться за вирішення будь-яких проблем. Підтримкою стане турбота з боку коханої людини. День сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями і спілкування з колегами. Приділяйте більше часу заняттям, які приносять радість.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Дів

У професійній діяльності можуть виникнути складності. Не піддавайтеся спокусі кого-небудь покритикувати. В роботі проявляйте терпіння і вдумливість. Можливі проблеми з технікою, зв'язком. Більше уваги приділяйте коханим, інакше можуть виникнути образи і конфлікти.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Терезів

Ви можете проявити зайву впертість і непоступливість. Але така поведінка сподобається не всім, і ви зіткнетеся з відкритою протидією. Зате цей день може піднести приємні сюрпризи на любовному фронті. Можна робити великі покупки.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Скорпіонів

День підходить для активних дій і розширення кола ділових знайомств. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Вдасться вирішити спірні питання. Проводьте більше часу в спілкуванні з друзями або за своїм улюбленим заняттям.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Стрільців

Займіться побудовою планів на майбутнє. Зараз не можна йти на компроміс зі своєю совістю. Постарайтеся уникати суперечок і з'ясування відносин. Спілкування з близькими людьми зарядить вас позитивною енергією. Слід прислухатися до їхніх порад.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Козерогів

У ділових відносинах період буде результативним. Але не йдіть на поводу у емоцій і не приймайте поспішних рішень. Можливо, хтось потребуватиме вашої допомоги. І якщо є така можливість, не відмовте в проханні. Однак компанії випадкових знайомих краще уникати.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Водоліїв

День сприятливий для наведення порядку в усіх справах, де відчувається напруга. Не варто ризикувати тим, що представляє для вас цінність. Не обіцяйте нікому свою допомогу, поки не розберетеся в ситуації. Не зловживайте алкоголем і жирною їжею.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 4 квітня 2020 для Риб

Заводите корисні зв'язки, розширюйте поле діяльності. Не перекладайте свої обов'язки на інших людей і не робіть вчинків, які можуть завдати неприємностей оточуючим. Уникайте нових знайомств з особами протилежної статі. Не ображайте своїх рідних.

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