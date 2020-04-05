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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 квітня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 квітня 2020 року
07:36 Сьогодні Телеграф

  • 1

    Сьогодні не раз доведеться "читати між рядків" або гадати, що діється "за кадром". Не варто вести переговори, шукати попутників, перекладачів і посередників. Небажана покупка засобів пересування, зв'язку та навігації.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Овнів

    Утримайтеся від обговорення або засудження людей зі свого оточення, так як сказані слова можуть повернутися бумерангом. В даний період ви будете мати високий енергетичний потенціал і можете протистояти будь-яким хворобам. Але на допомогу можете розраховувати тільки в добрих справах.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Тельців

    Прийшов час займатися справами, які більше немає можливості відкладати на потім. Також астрологи радять роздати борги і сплатити рахунки. Є висока ймовірність здійснення помилок при прийнятті важливих рішень. Корисними можуть виявитися поради близьких.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Близнюків

    Зараз вас більшою мірою будуть займати справи особистого характеру. Але не поспішайте ділитися інформацією, тим більше радісними звістками з людьми, які не поділяють вашого настрою. Не виключено, що в бочку з медом вам можуть додати ложку дьогтю.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Раків

    Більшість важливих справ в такі дні йде як по маслу. Достатньо лише мати трішки впевненості і працьовитості, щоб стати краще і результативніше оточуючих. Не варто поспішати в любові і справах. Краще рухатися повільно, але вірно, ніж поспішити і наламати дров. 

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Лева

    Постарайтеся все зважувати і не допускати необачних кроків. Неформальне спілкування буде приємним. Ви почуєте масу компліментів і добрих слів. Можливо, про себе нагадає людина, з яким вам цікаво спілкуватися. Це сприятливий період для романтичних знайомств і побачень.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Дів

    В цей день вам вдасться дізнатися, хто є другом і товаришем, а хто ворогом і недоброзичливцем. Багато карти розкриються самі по собі. Важливо лише правильно прийняти правду і зберегти цінну інформацію в секреті. Вечір краще присвятити улюбленому хобі.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Терезів

    Не давайте самі ніяких обіцянок і не вірте на слово оточуючим. Не займайтеся тим, про що ви маєте туманне уявлення, а також не відвідуйте місця, де можете догодити в неприємну ситуацію. Якщо будете дотримуватися цих рекомендацій, то день складеться сприятлива.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Скорпіонів

    Щоб прийняття важливих рішень було максимально успішним, варто прислухатися до порад близьких людей. Цей день вдалий для творчої і фізичної роботи. Також корисно буде знайомитися з новими людьми, здійснювати планові покупки.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Стрільців

    У вас буде можливість реалізувати задумане і шанс досягти успіху в абсолютно новій справі. Однак діяти потрібно швидко. День сприятливий для любові. Можливі цікаві зустрічі, багатообіцяючі знайомства. Є шанс вирішити якісь давні сімейні проблеми.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Козерогів

    Цей день чудово підходить для поїздок, фізичної активності, вправ, прогулянок. Увечері можна зайнятися складанням планів на найближче майбутнє. У прийнятті важливих рішень варто більше прислухатися до інтуїції, але не забувати і про здоровий глузд. 

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Водоліїв

    У цей день потрібно спочатку діяти, а потім думати. Перший порив виявиться правильним, а чим більше ви почнете міркувати і аналізувати, тим далі будете йти від правильного шляху. Поменше прислухайтеся до думки оточуючих - ваша голова виявиться більш світлої. 

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 5 квітня 2020 для Риб

    Цей день краще провести на самоті. Можна будувати плани на майбутнє, міркувати про можливі перспективи. Головне - не йти в себе, не займатися самоаналізом. Настав час забути про все погане і почати життя з чистого ліста.

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Гороскоп, Астрология, Зірки, Знаки Зодіаку, Передбачення.
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