Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 квітня 2020 року

1 Гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2020 року, передбачає спокій, рівновагу, гармонію і чітке планування справ і їх виконання. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Овнів Ніяких різких змін у вашій долі статися не повинно. Тільки постарайтеся не вплутуватися в конфлікти з неврівноваженими людьми, а також з керівництвом. У родинному колі чи в суспільстві коханої людини ви будете перебувати як за кам'яною стіною.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Тельців День не розчарує. Можна сміливо планувати розмови з вищестоящими особами. Цілком ймовірно, що ви зможете провести їх на високому рівні і з вигодою для себе. Не звертайте уваги, якщо хтось спробує зачепити вас образливими словами.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Близнюків Йде сприятлива пора для всього, що пов'язано з любов'ю. Тим, хто ще не знайшов свою половинку, потрібно подивитися по сторонам. А ті, чиє серце вже зайнято, можуть прекрасно провести час в суспільстві коханої людини. Складіть на даний час програму для спільного відпочинку і розваг.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Раків У цей день у вас вистачить дипломатичних здібностей і вміння знаходити потрібні слова в спілкуванні з співрозмовником. Але від спілкування з начальством варто йти будь-яким способом. Навряд чи в цьому діалозі вдасться досягти спільної думки. Це сприятливий період для оздоровчих заходів.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Лева День сприятливий у багатьох відношеннях. Якщо хочете цей день зробити незабутнім, то ініціативу доведеться брати в свої руки. Втім, вам не звикати. Йде вдалий час і для покупок. Не відмовляйте собі в тому, про що довго мріяли. Зараз потрібно більше часу приділяти своєму здоров'ю і фізичній формі.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Дів Перед тим як що-небудь зробити, спочатку подумайте і порадьтеся з членами сім'ї, колегами або просто компетентними людьми. В даний період ви будете сповнені сил, а от чи зможете застосувати їх з користю для справи, буде залежати тільки від вас.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Терезів Даний день буде плідним, хоча самі ви можете відчувати незадоволеність собою або тим, що вас оточує. Постарайтеся не брати на себе підвищених зобов'язань, уникайте надмірних навантажень. Займайтеся тим, що дається без праці.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Скорпіонів Справи, намічені на цей день, повинні скластися успішно. Ви можете дозволити собі навіть певну частку ризику, не побоюючись серйозних наслідків. У любовних відносинах особливих змін не передбачається. Тільки постарайтеся не з'ясовувати стосунки через дрібниці.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Стрільців День може піднести неприємні сюрпризи в області високих почуттів. Потрібно постаратися приділяти більше уваги і турботи своїм близьким. Зараз ви здатні образити або принизити їх інтереси. Через це спливуть давні образи і претензії.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Козерогів Зараз сприятливий час для того, щоб зайнятися реалізацією своїх планів і ідей. Тільки не допускайте недбалості і не наносите навколишнім «ударів нижче пояса». Утримайтеся від критики і образливих висловлювань на будь-чию адресу.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 9 квітня 2020 для Водоліїв В даний період небажано братися за складні справи. Однак не слід відмовлятися від ділових зустрічей і переговорів. Будь-які суперечності будуть розв'язані, якщо не станете поспішати і спочатку розберетеся в ситуації, що склалася. Не забувайте враховувати думку оточуючих людей, особливо якщо дорожите відносинами з ними.