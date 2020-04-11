Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 квітня 2020 року

Двигуном подій може стати якась новина, можливість спілкуватися, вчитися, урізноманітнити враження. Зросте схильність до парадоксальних ідей, чорного гумору.

Овен (21 березня - 11 квітня)

Якщо до виконання будь-якого завдання ви підійдете не поспішаючи і перед тим, як діяти, все обдумаєте, то можете розраховувати на хороший результат. А до справ, які не вдалось виконати, ви повернетесь трохи пізніше. Цей день сприятливий для походів по магазинах і великих придпань.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Невгамовне прагнення до успіху може привести до зворотного результату. У цей день бажано налаштовувати себе на позитивну хвилю. Астрологи радять займатися злободенними проблемами, які не можна відкладати. День прекрасно підходить для відпочинку.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Постарайтеся відгородитися від думок і людей, які можуть принести хвилювання і дискомфорт. Більше часу приділяйте собі і справам, які вам до душі. За можливості, складні питання зараз варто відкласти. Не приймайте поспішних рішень. Займіться складанням планів на майбутнє, але втілювати їх в поки рано.

Рак (21 червня - 22 липня)

У цей день негативні і позитивні події будуть змінювати один одного дуже часто. Каталізатором негараздів може виявитися необачність. Щоб частіше вдавалося домагатися позитивних результатів у любові і справах, важливо приймати зважені рішення.

Лев (23 липня - 22 серпня)

День підходить для будь-яких починань і отримання нових знань. Якщо хтось потребуватиме вашої допомоги, то спочатку дізнайтеся, що потрібно зробити, щоб не потрапити в незручну ситуацію. У сімейному житті і у сфері любовних інтересів не варто забувати про свої потреби.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Час переходити від слів до дій. Світ близький до початку грандіозних змін, тому важливо отримати і свій шматок пирога. В любовній сфері потрібна емоційний струс, зміна обстановки. День ідеально підходить для покупок, вкладення коштів у навчання.

Ваги (23 вересня - 22 жовтня)

Ви можете проявити себе хорошим стратегом і переконати в своїй правоті практично будь-кого. Багато що буде вам даватися набагато легше, ніж іншим людям. Знайдіть заняття до душі і присвятіть йому більше часу. Якщо плануєте зробити великі покупки, то краще не затягувати з цим.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Зірки і планети спробують випробувати вас завтра на міцність. Можливий цілий ряд дрібних проблем, які будуть покликані вибити вас з колії. Настав час, коли треба бути максимально зібраним. Важливо буде оточити себе людьми, які вміють підтримати.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

У графіку справ, запланованих на цей день, не буде вільного місця. Якщо хтось спробує засмутити ваші плани візитом або залучити до своїх справ, постарайтеся будь-яким способом уникнути зустрічей з такою людиною. Бережіть сили, нерви і здоров'я.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

У цей день астрологи радять адекватно сприймати критику від людей, так як у всьому сказаному можна буде знайти раціональне зерно. Найбільш важким день стане для надмірно самовпевнених людей. Потрібно пам'ятати, що поспіх і необережність можуть згубити.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Цей період пройде в спокійному темпі. Візьміть тайм-аут і займіться справами, які не вимагають надмірної відповідальності і серйозного навантаження. Проявляйте турботу про родичів. Витрачайте кошти тільки на найнеобхідніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Головна і найважливіша якість для вас - життєлюбство. Песимістичним і негативно налаштованим людям буде вкрай непросто подолати всі можливі випробування. Астрологи радять ділитися своїм оптимізмом з оточуючими: колегами, друзями, близькими.