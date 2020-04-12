Скачать
Неділя, 12.04.2020
Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Трамп ввів режим масштабного лиха в США
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
Нападник ХК "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейв помер
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 квітня 2020 року

Дивіться фото (13)
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 квітня 2020 року
07:46 Сьогодні Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2020 року, передбачає спокійну домашню атмосферу.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Овнів

    У цей день можна займатися складними справами, вирішувати спірні питання. Більше уваги приділяйте пошуку корисної інформації. Виступайте ініціатором зустрічей з друзями, близькими людьми, організуйте спільні розважальні заходи. Більше часу проводите на природі. Уникайте давати гроші в борг.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Тельців

    День пройде в швидкому темпі і виявиться насиченим подіями. Але якщо щось не вдасться зробити, не намагайтеся стрибнути вище голови. Уникайте конфліктів з оточуючими людьми. Вас чекають приємні зустрічі або нове романтичне захоплення.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Близнюків

    Ніяких несприятливих подій статися не повинно, тому можете сміливо розписувати день так, як вам захочеться. Постарайтеся вирішити питання, які були відкладені до кращих часів. Отриманим результатом ви залишитеся задоволені. Будьте уважнішими до своїх рідних.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Раків

    День зажадає максимальної концентрації сил. Виникаючі питання не будуть життєво важливими, але на їх рішення піде багато часу і енергії. Намагайтеся дотримуватися дистанції з оточуючими і не приймати все сказане на віру. 

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Лева

    Не давайте самі ніяких обіцянок і не дуже вірте на слово оточуючим. Не займайтеся тим, про що ви маєте туманне уявлення. А також не відвідуйте місць, де можете потрапити під чиюсь вплив. Якщо будете дотримуватися дані рекомендації, то день повинен скластися сприятливим чином.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Дів

    Ви зможете здійснити багато що із задуманого. Якщо відчуєте, що не все гладко виходить, не йдіть напролом. Силою ви навряд чи досягнете результату. Потрібно більше слухати і менше висловлювати свою думку. Зараз йде вдалий час для відпочинку, подорожей, а також для нових знайомств.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Терезів

    Ніяких сильних емоцій. День пролетить швидко і непомітно. Якщо, звичайно, ви самі не станете штучно створювати собі проблеми. Постарайтеся якомога частіше бувати на свіжому повітрі, бажано в компанії приємних вам людей.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Скорпіонів

    В особистому житті сімейних представників цього знака цей день може бути періодом боротьби. Якщо в поведінці коханої людини вас щось не влаштовує - спробуйте спокійно пояснити, що зачепило вас за живе. Але уникайте з'ясування стосунків на підвищених тонах.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Стрільців

    Ваш енергетичний потенціал зараз не надто високий. Намагайтеся правильно харчуватися, побільше спати, проводити час на свіжому повітрі, а також в компанії приємних людей. Якщо у вас намічаються серйозні переговори, краще їх перенести на інший день.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Козерогів

    Зараз ви будете сповнені енергії і зможете реально оцінити стан справ. На обіцянки з боку не дуже розраховуйте. А от у стосунках з коханою людиною вас чекають тільки позитивні емоції. Самотніх представників даного знаку може очікувати новий перспективний знайомство.

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Водоліїв

    Більше довіряйте свого внутрішнього голосу, особливо по відношенню до людей, які викликають у вас занепокоєння. Зараз ви будете відчувати людей, від яких можуть виходити неприємності. Постарайтеся не давати грошей в борг, так як в майбутньому це може змусити вас сильно переживати. 

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 12 квітня 2020 для Риб

    Вам доведеться продемонструвати свою рішучість і непохитність. День сповнений спокус і привабливих можливостей. Якщо хочете прийняти вірне рішення, орієнтуватися потрібно не на власні бажання, а на інтереси улюблених людей. Не проводьте вільний час на самоті.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (13)

Все по темі:

Гороскоп, Астрология, Доля, Астропрогноз, Зірки, Знаки Зодіаку, Передбачення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
02 Книги, які ти не помітиш як прочитав
03 Український тренер Дем'яненко залишає словацьку "Нітру"
04 Що робити, щоб не занудитися на карантині
05 Які продукти продовжать ваше життя
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
На Кіровоградщині на коронавірус хворіють 43 медики
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Папа Римський Франциск звернувся до вірян з промовою в переддень Великодня
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Вербна неділя 2020: історія свята, прикмети, традиції
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся