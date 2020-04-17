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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 квітня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 квітня 2020 року
08:53 Сьогодні Телеграф

  • 1

    Цей день - ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ, або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Овнів

    Непоганий день для роботи. Навряд чи вдасться підкорити якісь професійні вершини, але з вирішенням поточних завдань ви впораєтеся. Можливі незначні грошові надходження, розраховувати на отримання серйозних сум не варто. З великими покупками краще не поспішати. Небажано обговорювати серйозні питання, краще обмежитися розмовами на приємні для всіх теми. Емоційний фон несприятливий, ви часто засмучуєтеся через дрібниці або починаєте нервувати там, де слід було б зберегти спокій.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Тельців

    Багатообіцяючий день. Є шанс добитися відмінних результатів в самих різних справах. Не соромтеся звертатися за допомогою, якщо вона буде потрібно. Підтримка старих знайомих буде до речі. Багато хто готовий зробити для вас більше, ніж ви очікували. Добре проходять будь-які зустрічі, вам вдається справити сприятливе враження, показати себе з кращого боку. День підходить для поїздок, екскурсій. Не пропустіть шанс побувати в цікавих місцях, дізнатися щось нове. Якщо ви залишаєтеся вдома - запросіть в гості друзів, разом можна добре провести час.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Близнюків

    День важкий, але плідний. Намагайтеся не дратуватися через дрібниці: коли ви зберігаєте спокій, домогтися успіху набагато простіше. Часто ви гнівайтесь не стільки на інших, скільки на себе. Спробуйте пробачити собі маленькі недосконалості, після цього настрій помітно покращиться. Вірогідні нові знайомства. Будьте готові до того, що починаються відносини будуть розвиватися якимось незвичним для вас чином. У другій половині дня можливі невеликі розбіжності з близькими, але знайти спільну мову все ж вдасться.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Раків

    Сприятливий день. За будь-які справи ви беретеся з непідробним ентузіазмом, і саме тому можете досягти успіху. Просити когось про допомогу двічі не доводиться: навколишні раді підтримати вас, взяти на себе частину турбот. Це відповідний день для прояву ініціативи в справах; ваші ідеї напевно отримають підтримку. Можливі грошові надходження. Вони, швидше за все, будуть скромними, але порадують, дозволять зробити невеликі покупки. Вечір підходить для сімейних справ. Вони не здадуться ні нудними, ні нудними.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Лева

    День не найпростіший, але все ж досить вдалий. Чи не переоцінюйте свого впливу на оточуючих. Навіть ті, хто раніше був у всьому слухняний, сьогодні будуть вести себе більш незалежно. Це не повинно призвести до серйозних конфліктів: ви зробите все можливе, щоб уникнути його. Середина дня - найскладніший період з емоційної точки зору; в цей час досить буде будь-яку дурницю, щоб втратити рівновагу. До вечора вдасться відновити рівновагу, настрій покращиться, а спілкування з оточуючими стане приносити більше задоволення.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Дів

    Незважаючи на деякі труднощі, які можуть виникнути вранці, день складеться досить вдало. Ви добре впораєтеся з рішенням нових завдань. Тут дуже корисними виявляться поради колег та інших людей, які захочуть поділитися своїм досвідом. Можливі грошові надходження, не виключено повернення старих боргів. Роботи буде більше, ніж зазвичай, та й вдома вас чекають справи, тому може не залишитися часу на відпочинок. Постарайтеся все-таки викроїти трохи часу, щоб відновити сили, інакше можливе нездужання через перевтому.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Терезів

    Вдалий день, відповідний для багатьох починань. Головне - не замахуватися на щось занадто масштабне і грандіозне, не розраховувати швидко досягти великих успіхів. Іноді потрібно задовольнятися малим, і зараз саме такий день. Він підходить для роботи над проектами, пов'язаними зі збором, аналізом, поширенням інформації. Головний недолік цього дня - його несприятливий емоційний фон. Іноді роздратування і гнів беруть верх над здоровим глуздом. У такі моменти ви можете говорити і робити те, про що пізніше пошкодуєте.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Скорпіонів

    День здається легким, але приносить більше марних сподівань і ілюзій, ніж реальних можливостей. Ви вірите своїм фантазіям чи не більше, ніж здорового глузду, і це часом призводить до проблем. Можливі конфлікти на роботі; ви настільки впевнені в своїй правоті, що просто не чуєте опонентів - а даремно. У другій половині дня може погіршитися самопочуття, на цей час краще не планувати нічого важливого і стомлюючого. Небажано також відправлятися в далекі поїздки, особливо в поодинці. Спокійний відпочинок вдома піде вам на користь.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Стрільців

    Сприятливий день, який обіцяє багато хорошого тим, хто готовий діяти і не боїться труднощів. Тримайте на увазі: чим більше уваги ви привернете до себе, тим краще. Добре проходять ділові зустрічі, є шанс знайти нових союзників. Не виключено початок довгого плідного співробітництва. Вірогідні зміни на краще в особистому житті: ви привабливі, вашому чарівності важко протистояти. Можливо романтичне захоплення, яке покладе початок тривалих серйозних відносин. Ви довіряєте своїй інтуїції і правильно робите - вона не підводить. 

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Козерогів

    Багато часу займе вирішення побутових питань. Домашні проблеми виявляються серйозніше, ніж ви могли припустити. Не виключено, що будуть потрібні серйозні витрати, щоб впоратися з ними. Звичні, перевірені методи дій не дають потрібного результату, так що будьте готові експериментувати і шукати нові способи досягти мети. У важкі моменти можна звернутися до друзів - вони дадуть відмінні поради і допоможуть справою. Друга половина дня підходить для спілкування з найближчими людьми. Відверта розмова піде на користь відносинам.

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Водоліїв

    Що б ви не робили і не планували, не поспішайте. Сьогодні саме поспіх стає причиною проблем. Якщо ви будете завбачливі і обережні, то обійде всі пастки, розставлені недоброзичливцями, які не зробите помилок. За нові справи беріться з обережністю, будьте готові до того, що досягти успіхів вдасться не відразу. Вимагає делікатності спілкування з родичами. При цьому ні з ким, крім них, не варто обговорювати сімейні справи. Люди, що задають дуже багато запитань про них, далеко не завжди керуються благими намірами.

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 17 квітня 2020 для Риб

    Сприятливий день, відмінно підходить для спілкування. Добре проходять і зустрічі з друзями, романтичні побачення. Можна обговорювати будь-які ділові питання в неформальній обстановці. Випадкова зустріч з колегою наштовхне на цікаві думки, обмін ідеями і досвідом виявиться корисним. Вірогідні грошові надходження, не виключені цінні подарунки. Можливо, ви отримаєте запрошення на якісь світські заходи, на яких не тільки добре проведете час, але і зможете познайомитися з цікавими людьми.

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