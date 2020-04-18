Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 квітня 2020 року

1 День зовсім не підходить для організації і спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на сьогодні, навряд чи вдасться. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Овнів День складається вдало. Несподівано відкриються цікаві можливості в професійній сфері. Ви самі вирішите, який з них скористатися, і не помилитеся. Вас особливо привертають новаторські, цікаві ідеї. Ви охоче приймаєте несподівані пропозиції, захоплено експериментуєте, домагаєтеся навіть більшого, ніж очікували. Вірогідні нові знайомства, що починаються в цей день романтичні відносини швидко приймуть серйозний характер. Ви здатні багатьом закрутити голову. Протистояти вашому чарівності не зможуть навіть ті, хто раніше не помічав його.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Тельців Що б не відбувалося, намагайтеся тримати емоції під контролем. Це саме те, що від вас вимагається сьогодні. Проблеми, труднощі та інші неприємності виникають саме тоді, коли ви даєте волю своїм суперечливим почуттям. Деякі Тельці під їх впливом можуть зруйнувати те, що створили з великими труднощами. Ви зможете домогтися чогось значного, якщо приймете допомогу, яку запропонує старий знайомий. Можливо відновлення якихось відносин, перш за які відігравали важливу роль у вашому житті. Тут варто проявити ініціативу.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Близнюків День приємного спілкування. Буде багато зустрічей, чи ви залишитеся наодинці хоча б ненадовго. Оточуючим може знадобитися ваша допомога. Ви не відмовите в ній, будете раді виручити того, хто опинився в складній ситуації. Якщо доводиться жертвувати власними інтересами заради інших, ви не скаржитеся. Можливість зосередитися на своїх справах у вас обов'язково вийде пізніше. День підходить для активного відпочинку, поїздок, подорожей. Зміна обстановки йде вам на користь. Саме завдяки їй деякі Близнюки захочуть повернутися до своїх старих хобі або спробувати сили у творчості.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Раків День складеться непогано, якщо ви не станете робити нічого серйозного. Вирішіть поточні завдання, знайдіть відповіді на дрібні актуальні питання, і ви відчуєте себе набагато спокійніше і впевненіше. Багато часу забирають розмови, але вони приємні вам, а іноді дарують цікаві ідеї. Чи вдасться вирішити якісь питання, пов'язані з нерухомістю, фінансами або якимось цінним майном. Завдяки цьому з'явиться визначеність в планах на майбутнє, ви зрозумієте, на чому потрібно зосередитися. Деякі Раки візьмуть важливі рішення, які виявляться вірними.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Лева Вдалий день. Зрідка дає про себе знати вплив негативних тенденцій, але виникають лише скороминущі труднощі, з якими ви легко справляєтеся. Навіть якщо на шляху з'являються перешкоди і вам не відразу вдається досягти поставлених цілей, ви не втрачаєте оптимізму і не відмовляєтеся від своїх планів. З'являються цікаві ідеї, часто для того, щоб реалізувати їх, досить лише опинитися в потрібний час в потрібному місці. Можна укладати угоди, робити великі покупки. Ви легко зав'язуєте знайомства і проявляєте необхідну розбірливість в контактах.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Дів Не відмовляйтеся від допомоги близьких, вона буде дуже корисна. Сьогодні можна і потрібно діяти разом з надійними союзниками, об'єднувати зусилля для досягнення спільних цілей. Спроби впоратися з проблемами самостійно чи увінчаються успіхом і вже точно заберуть надто багато часу і сил. Небажано укладати угоди, робити великі покупки, особливо якщо вони не були заплановані заздалегідь. Важлива обережність у фінансових справах, акуратність при оформленні будь-яких документів: легковажність і недбалість можуть обійтися дорого.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Терезів Можливі проблеми в спілкуванні. Буде складно знайти спільну мову з тими, чиї погляди на життя хоч трохи відрізняються від ваших. Будь-яка дрібниця може стати причиною серйозної сварки, якщо ви не будете вести себе максимально дипломатично. Іноді в голову приходять цікаві ідеї. Деякі з них особливо гарні: реалізувавши їх, ви зможете кардинально змінити своє життя на краще. Важливо прислухатися до порад, оскільки сьогодні частіше, ніж зазвичай, складаються ситуації, з яких важко знайти вихід поодинці.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Скорпіонів Сприятливий день. Емоційний фон стабільний, ви збережете гарний настрій, навіть якщо щось пройде не так. Буде шанс виправити помилки, допущені раніше, і ви його не пропустіть. Звертаючи більше уваги на можливості, ніж на труднощі, ви знаходите несподівані відповіді на багато питань. День підходить для поїздок, активного відпочинку, фізичної праці. Життєвий потенціал високий, ви не будете відчувати втоми навіть при високих навантаженнях. Увечері буде можливість зустрітися з родичами, поговорити про щось важливе.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Стрільців Ви багато чого домагаєтеся завдяки своїй чарівності. Можна порозумітися з тими, з ким раніше не вдавалося знайти спільну мову, в лічені секунди завоювати прихильність нових знайомих. День підходить для вирішення і ділових, і особистих питань. Ви не завжди розумієте, що керує вами, але завжди знаєте, що потрібно робити, і робите тільки правильні вчинки. Змінюються на краще відносини з близькими, можливо примирення після сварки. Буде шанс врегулювати давні розбіжності, вирішити питання, які останнім часом всіх турбували.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Козерогів Сприятливий день, легкий і цікавий. Він приносить нові ідеї, сміливі плани, які ви здійсните найближчим часом без будь-якої допомоги з боку. Творчий потенціал дуже високий. Можна взятися за якусь нову справу і не сумніватися, що ви досягнете в ньому успіху. Всьому, що необхідно, ви вчитеся на ходу, і це майже не вимагає від вас зусиль. Відповідний день для спілкування, можна призначати зустрічі будь-якого роду. Ділові переговори в неформальній обстановці проходять особливо вдало. Чи не розчарують і романтичні побачення.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 18 квітня 2020 для Водоліїв Непоганий день, але занадто багато від нього краще не чекати. Ви втомлюєтеся швидше, ніж зазвичай, часом кидаєте розпочаті справи, як тільки стикаєтеся з мало-мальськи серйозною перешкодою. Проявіть трохи більше наполегливості і завзятості, якщо хочете досягти важливих цілей. Корисно цікавитися життям оточуючих: по-перше, так можна дізнатися щось корисне, а по-друге, справити хороше враження на тих, хто раніше був до вас байдужий. Не соромтеся користуватися особистим чарівністю на ділових переговорах. Не виключено, що впливова людина підтримає вас тільки тому, що ви йому сподобалися.