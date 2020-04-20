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Понеділок, 20.04.2020
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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 квітня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 квітня 2020 року
10:11 Сьогодні Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2020 року, для більшості знаків зодіаку - життєрадісний, інших чекає з'ясування особистих стосунків і прийняття кардинальних рішень.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Овнів

    У будь-якій ситуації намагайтеся проявляти тактовність. Якщо вам потрібна допомога, поки не просите про це, дочекайтеся більш підходящого моменту. Не втрачайте шанс розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. День буде гармонійним для всього, що стосується любові.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Тельців

    Зараз для досягнення хороших результатів потрібно діяти самостійно. Це позбавить вас від багатьох хвилювань і розчарувань. Спокійно вивчайте ситуацію і налагоджувати відносини з людьми, чия допомога може знадобитися. Гарний час для нових знайомств і романтичних захоплень.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Близнюків

    Можна почати спільну роботу над новим проектом, відновити відносини, досягти домовленості. Якщо в цей день надійдуть цікаві пропозиції, не роздумуйте довго, погоджуйтеся. В особистому житті не пропустіть свій шанс, дайте зрозуміти коханій людині, що ви про нього піклуєтеся і будуєте плани на майбутнє, в яких є місце і йому.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Раків

    Вам належить виконати чимало справ. Успішно впоравшись з одним завданням, негайно беріться за наступну. Таким чином повільно, але вірно ви будете просуватися до наміченої мети. Зараз може повезти в любові, особливо якщо ви не обтяжені сімейними узами.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Лева

    Якщо ви задумали важливі справи, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги, або візьміть відповідальність у прийнятті рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, ви почнете допускати помилки. Зате в сердечних справах вас можуть очікувати приємні сюрпризи.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Дів

    Варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств і пропозицій. Головне, не сидіти склавши руки, активно діяти. На професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи. Уникайте з'ясування відносин і не займайтеся справами, пов'язаними з фінансовим ризиком.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Терезів

    Ви будете сповнені сил для підкорення професійних вершин, але не поспішайте братися за справу. Зачекайте, коли вам дадуть певне завдання і пояснять, як вирішити поставлені завдання. А якщо ви почнете самі виявляти ініціативу, ваші починання можуть "задушити" на корені.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Скорпіонів

    Не слід братися за справи, про які у вас туманне уявлення. У малознайомій області ви можете допустити помилки і прорахунки. Не вступайте в суперечки, особливо зі своїми близькими. Уникайте спілкування з людьми, чиї манери вас дратують.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Стрільців

    У цей день все буде проходити по накатаній доріжці, без емоційних сплесків. Проблеми можуть виникнути через поспішних і неузгоджених дій в колективі, а також власних амбіцій. Як випливає подумайте, з чого краще почати і чим закінчити.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Козерогів

    Ви можете заплутатися у відносинах з людиною, який викликає симпатію. Не ображайте улюблених людей, тримайте свої емоції під контролем. У професійних справах не поспішайте проявляти активність - ви будете губитися в здогадах і мучитися сумнівами.

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Водоліїв

    Заплануйте більше важливих справ, ділових зустрічей. До всіх питань підходите творчо, і все вийде. Однак слід уникати ризикованих заходів і пропозицій, які лунають із боку сумнівних людей. Зараз хороший час для всього, що пов'язано з любов'ю і особистим життям. 

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 20 квітня 2020 для Риб

    На даному етапі ви будете або самі тягнути з вирішенням питань, або це будуть робити оточуючі. Постарайтеся не сперечатися з людьми, що стоять вище вас за рангом. Навіть якщо матимете рацію, навряд чи співрозмовник погодиться з вашою думкою. Тому краще домагатися свого тихою сапою.

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Гороскоп, Астрология, Доля, Зірки, Знаки Зодіаку, Передбачення.
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