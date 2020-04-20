Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 квітня 2020 року

1 Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2020 року, для більшості знаків зодіаку - життєрадісний, інших чекає з'ясування особистих стосунків і прийняття кардинальних рішень. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Овнів У будь-якій ситуації намагайтеся проявляти тактовність. Якщо вам потрібна допомога, поки не просите про це, дочекайтеся більш підходящого моменту. Не втрачайте шанс розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. День буде гармонійним для всього, що стосується любові.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Тельців Зараз для досягнення хороших результатів потрібно діяти самостійно. Це позбавить вас від багатьох хвилювань і розчарувань. Спокійно вивчайте ситуацію і налагоджувати відносини з людьми, чия допомога може знадобитися. Гарний час для нових знайомств і романтичних захоплень.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Близнюків Можна почати спільну роботу над новим проектом, відновити відносини, досягти домовленості. Якщо в цей день надійдуть цікаві пропозиції, не роздумуйте довго, погоджуйтеся. В особистому житті не пропустіть свій шанс, дайте зрозуміти коханій людині, що ви про нього піклуєтеся і будуєте плани на майбутнє, в яких є місце і йому.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Раків Вам належить виконати чимало справ. Успішно впоравшись з одним завданням, негайно беріться за наступну. Таким чином повільно, але вірно ви будете просуватися до наміченої мети. Зараз може повезти в любові, особливо якщо ви не обтяжені сімейними узами.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Лева Якщо ви задумали важливі справи, постарайтеся обійтися без сторонньої допомоги, або візьміть відповідальність у прийнятті рішень на себе. Прислухаючись до думки порадників, ви почнете допускати помилки. Зате в сердечних справах вас можуть очікувати приємні сюрпризи.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Дів Варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств і пропозицій. Головне, не сидіти склавши руки, активно діяти. На професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи. Уникайте з'ясування відносин і не займайтеся справами, пов'язаними з фінансовим ризиком.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Терезів Ви будете сповнені сил для підкорення професійних вершин, але не поспішайте братися за справу. Зачекайте, коли вам дадуть певне завдання і пояснять, як вирішити поставлені завдання. А якщо ви почнете самі виявляти ініціативу, ваші починання можуть "задушити" на корені.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Скорпіонів Не слід братися за справи, про які у вас туманне уявлення. У малознайомій області ви можете допустити помилки і прорахунки. Не вступайте в суперечки, особливо зі своїми близькими. Уникайте спілкування з людьми, чиї манери вас дратують.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Стрільців У цей день все буде проходити по накатаній доріжці, без емоційних сплесків. Проблеми можуть виникнути через поспішних і неузгоджених дій в колективі, а також власних амбіцій. Як випливає подумайте, з чого краще почати і чим закінчити.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Козерогів Ви можете заплутатися у відносинах з людиною, який викликає симпатію. Не ображайте улюблених людей, тримайте свої емоції під контролем. У професійних справах не поспішайте проявляти активність - ви будете губитися в здогадах і мучитися сумнівами.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 20 квітня 2020 для Водоліїв Заплануйте більше важливих справ, ділових зустрічей. До всіх питань підходите творчо, і все вийде. Однак слід уникати ризикованих заходів і пропозицій, які лунають із боку сумнівних людей. Зараз хороший час для всього, що пов'язано з любов'ю і особистим життям.