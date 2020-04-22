Астропрогноз на сьогодні, 22 квітня, для всіх знаків

1 Овен

2 Навчіться чути близьких та йти хоч на невеликі поступки. Ті, кому ви довіряєте, допоможуть, але будьте готові зробити все самі. Телець

3 Всі важливі справи, які вимагають концентрації уваги, краще відкласти. Дайте голові відпочити. Намагайтеся не конфліктувати. Близнюки

4 Не беріться за справи, які вас дратують. Відмовтеся від непосильної роботи. Час поліпшити стан здоров'я. Рак

5 Хочете позбутися від самотності – більше спілкуйтеся та менше сидіть за роботою. Варто поборотися з трудоголізмом. Лев

6 Будьте обережні під час спілкування, можливо, ви задереться ніс, і через це стосунки будуть зруйновані. Не розраховуйте на інтуїцію, вона може підвести. Діва

7 Теплі почуття, як і негатив, не варто тримати у собі – намагайтеся виговоритися. Не відволікайтеся в дорозі. Терези

8 У вашому житті може з'явитися нова людина, не поспішайте розкривати їй усі таємниці, можливо, це не ваша друга половинка. Скорпіон

9 Можливо, доведеться боротися з тривогою. Краще поки утриматися від початку нових справ. Обережніше поводьтеся з грошима. Стрілець

10 Зробіть собі приємність, але не зловживайте шкідливими смаколиками. Ви можете отримати безцінну допомогу від близької людини. Козеріг

11 Відкрийтеся почуттям, і ваше серце зможе зігріти кохання. Звертайте увагу на тих, хто поруч, люди можуть нести загрозу. Водолій