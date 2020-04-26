Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 квітня 2020 року

Сьогодні як ніколи легко прийняти бажане за дійсне і діяти, виходячи з помилкових передумов, тому будьте обережні з грошима.

Овен (21 березня - 19 квітня)

День пройде спокійно, навряд чи принесе якісь великі зміни або важливі події. Справ може бути багато, але всі вони будуть досить одноманітними, і жодне не виявиться досить складним, щоб по-справжньому зацікавити вас. Корисно згадувати минуле, аналізувати свої вчинки. Ймовірно, ви зрозумієте, яких помилок припустилися. Варто поговорити з близькими: сьогодні можна спокійно обговорити питання, через які раніше виникали розбіжності. Непогано пройде романтичне побачення, призначене на другу половину дня.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Непоганий день, який проходить спокійно, дозволяє завершити те, що було розпочато раніше. Навряд чи ви отримаєте запаморочливі перемоги, але деяких цілей все ж можете досягти. Можна братися за масштабні і складні проекти. Однак тут краще не поспішати, а рухатися вперед з обережністю, намагаючись не допустити навіть дрібних помилок. На початку дня можуть виникати розбіжності з близькими, але пізніше відносини налагодяться. Прислухайтеся до того, що говорять оточуючі. Навіть якщо деякі поради вам не до душі, в них можна знайти здорове зерно.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

День проходить дуже неспокійно. Але справа тут не в подіях, які він приносить, а у вашій реакції на них. Ви все приймаєте близько до серця, часто нервуєте через дрібниці, не можете впоратися з коливаннями настрою. Все це часом заважає спілкуванню з оточуючими. Ви то ображаєте інших, самі того не бажаючи, то ображаєтеся самі. Вкрай небажано і навіть небезпечно змішувати ділові та особисті інтереси, а також керуватися емоціями, приймаючи рішення, що стосуються роботи. Які б цілі ви не ставили перед собою, намагайтеся домагатися їх відкрито, не хитрувати.

Рак (21 червня - 22 липня)

Плідний день, що однаково добре підходить і для розмов про справи і для самих справ. Не завжди успіху досягти легко, але ви добре розумієте, до чого прагнете, що не відволікаєтеся і не відступаєте, тому навіть в складних обставинах домагаєтеся свого. Не забувайте про свої найважливіші цілі - сьогодні можна зробити важливий крок до них. Радує спілкування з близькими: вони розуміють вас з пів слова і багато в чому підтримують. Буде можливість добре відпочити в компанії друзів або родичів. Чи не розчарує і романтичне побачення.

Лев (23 липня - 22 серпня)

День пройде приємно, хоча, можливо, не дуже плідно. Емоційний фон стабільний, чи щось зіпсує вам рівновагу. Можна досягти успіхів в роботі, але для цього доведеться експериментувати, шукати якісь нестандартні рішення. Так що чим раніше ви зійдете з второваною дороги, тим більшого встигнете домогтися. Можна починати навчання. Навички, які ви сьогодні отримаєте, обов'язково стануть в нагоді. Вечір підходить для зустрічі з людиною, якій ви хочете сподобається. Неважливо, який характер буде носити ця зустріч.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

День відмінно підходить для того, щоб привести справи в порядок, довести до кінця те, що було розпочато раніше. Можливо, доведеться потрудитися, щоб виправити старі помилки, але тут варто докласти зусиль. Ви відчуєте себе набагато впевненіше, отримаєте корисний досвід, а ваша наполегливість справить гарне враження на людей, від яких багато що залежить. Не виключені незаплановані зустрічі. Вони пройдуть дуже вдало, допоможуть визначитися з планами на майбутнє. Кінець дня обіцяє хороші новини і інші приємні сюрпризи.

Ваги (23 вересня - 22 жовтня)

Ви добре справляєтеся з багатьма проблемами, не поспішайте і не ризикуєте, завжди дієте настільки обережно, наскільки це можливо. Це дозволяє уникнути помилок, обійти пастки, розставлені недоброзичливцями, викрити таємних ворогів. Можливо, потрібних результатів вдасться досягти не відразу. Але ви досить терплячі і обов'язково отримаєте те, до чого прагнете. Можуть нагадати про себе люди, з якими вас перш пов'язували дуже теплі і довірчі відносини. Буде шанс відновити старі зв'язки.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

День відкриває нові перспективи і дає шанс досягти успіху саме в тій сфері, яка важлива для вас. Ви не витрачаєте час даремно, а інтуїція безпомилково підказує, коли потрібно діяти швидко, а коли варто взяти паузу. Небезпека ж полягає в тому, що ви занадто довірливі і легко можете піти за людиною, від якого слід було б триматися подалі. Намагайтеся не ризикувати ні своїми, ні чужими грошима, не поспішайте робити покупки, без яких можна обійтися. Краще не давати обіцянок, що стосуються фінансів.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Непростий день. Відносини з близькими часом складаються дуже напружено. Розбіжності через дрібниці і численні взаємні претензії не сприяють приємному спілкуванню. Ви помічаєте чужі помилки, але не бачите власних промахів, а якщо хтось вказує на них - ображаєтеся. Намагайтеся уникати різких висловлювань і докорів. Сьогодні вам навряд чи вдасться виражатися делікатно. Відповідний день для самостійної роботи, спокійною, кропіткої, що вимагає уваги до дрібних деталей. З нею ви справляєтеся відмінно.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Вдалий день, що дозволяє зробити багато хорошого. Не бійтеся братися за нові проекти: ви швидко в усьому розберетеся, незабаром досягнете перших успіхів і зрозумієте, куди рухатися далі. В середині дня варто зосередитися на вирішенні питань, які здаються вам особливо важливими. Нехай не відразу, але ви досягнете того, до чого прагнете. Там, де справа стосується особистих відносин, дрібниці відіграють важливу роль. Тому звертайте увагу на те, що не впадає в очі, намагайтеся нічого не випустити з уваги.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Неоднозначний, часом складний, дуже відповідальний день. Буде багато розмов. Хтось може спробувати ввести вас в оману, тому будьте уважні, не лінуйтеся перевіряти будь-яку інформацію, що надходить. Тільки так ви зможете вчасно розпізнати обман, вивести на чисту воду людину, яка намагалася використовувати вас в своїх інтересах. Корисним виявиться досвід старих друзів, перевірених союзників. До них можна звертатися за порадами, не побоюючись підступу, але остаточні рішення все ж потрібно приймати самостійно. Можливі невеликі грошові надходження.

Риби (19 лютого - 20 березня)

З ділової точки зору це не найкращий день. Ви до вирішення багатьох питань підходите легковажно, часто сподіваєтеся на удачу або чиюсь допомогу там, де слід було б покладатися тільки на себе. Краще не чекати підтримки, чим менше ви розраховуєте на оточуючих, тим кращих результатів можете добитися. Можливі невеликі грошові надходження. Не поспішайте витрачати отриману суму: незабаром вона може знадобитися для чогось важливого. Вечір підходить для спілкування з родичами, зміцнення сімейних зв'язків.