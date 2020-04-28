Гороскоп на сьогодні, 28 квітня, для всіх знаків Зодіаку

1 Овен

2 Згадайте про те, що у вас є друзі, з якими можна обговорити те, що накипіло. Ідіть якомога далі від "гарячих точок". Нова людина може змінити ваш світ. Телець

3 Стан гаманця можна підправити, можливо, вам запропонують щось цікаве та вигідне. Не розраховуйте, що все буде гладко. Близнюки

4 Можна втілити у життя мрію чи просто зробити те, про що ви давно думали. Уникайте спілкування на теми, які можуть спровокувати емоційний вибух. Рак

5 Можна починати свою справу, тільки не поспішайте та все продумуйте. Можна влаштувати особисте життя – є шанс зустріти того, з ким захочеться залишитися назавжди. Лев

6 Знайдіть час для романтики, вона підніме настрій та підштовхне до нових подвигів. Придивіться, впертість не завжди доречна. Діва

7 Поки не починайте нові та дуже серйозні справи. Нові знайомі не просто промайнуть у вашому житті. Не встрягайте у сварки з рідними. Терези

8 Покажіть рідним, як сильно ви їх любите, не бійтеся віддавати тепло. У гаманець можуть "капнути" гроші. Можна навчитися чомусь новому. Скорпіон

9 Поборіть нервозність та відмовтеся від того, що вам не по кишені. Знайдіть час для спілкування з тими, хто наповнює позитивом. Стрілець

10 Можливо, ви вважаєте, що перебуваєте не на тій кар'єрній сходинці, на якій маєте бути. У такому випадку доведеться брати участь у моральних бійках за свій авторитет. Козеріг

11 Ви можете знайти грошове місце роботи або домогтися підвищення зарплати там, де працюєте зараз. Не намагайтеся все швидко змінити, навіть надійна точка опори може не допомогти все перевернути. Водолій