Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня 2020 року

Це прекрасний день для того, щоб проявити ініціативу, творчий підхід, придумати новий проект.

Овен (21 березня - 19 квітня)

День спочатку може здатися складним, але пізніше з'ясується, що він не такий уже й поганий. Головне - не приймати близько до серця дрібні невдачі і не хвилюватися через те, на що ви поки не можете вплинути. Запасіться терпінням. Якщо ви виберете відповідний момент для початку рішучих дій, то швидко досягнете потрібного результату. Не поспішайте з вирішенням фінансових питань: на жаль, можливі помилки, які приведуть до серйозних втрат. Зате порадують зміни на краще в особистих відносинах. Можливі романтичні сюрпризи, яким ви будете раді.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Намагайтеся уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо: є шанс помітити щось важливе і цікаве. Можуть виявитися корисними чужі ідеї, не виключено, що з'являться нові союзники. Ви швидко розумієте, хто може допомогти вам в реалізації планів, як залучити таких людей і чим зацікавити їх. Намагайтеся не ображатися на критичні зауваження, навіть якщо здається, що вони абсолютно позбавлені підстав. Можливо, пізніше ви зрозумієте, що якийсь здорове зерно в них все ж було. Вірогідні приємні звістки. Нагадають про себе давні знайомі, ви будете цьому раді.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Сприятливий день. Ви відчуваєте, що вплив позитивних тенденцій сильно, і користуєтеся моментом, щоб досягти поставлених цілей. Інтуїція підказує, як краще діяти в неоднозначних ситуаціях. Завдяки їй ви швидко вирішуєте складні завдання, можете залишити суперників далеко позаду. День підходить для читання професійної літератури, навчання, розширення кругозору. Вам вдається використовувати досвід інших людей, вчитися на чужих помилках. Давні знайомі часто дають хороші поради, до них варто прислухатися.

Рак (21 червня - 22 липня)

День сам по собі не такий уже й поганий, але вам часом здається, що все ополчилися проти вас. Не шукайте ворогів там, де їх немає, краще зосередьтеся на тому, щоб не погіршити ситуацію, що склалася необдуманими вчинками і помилковими рішеннями. Корисно буде заздалегідь скласти план дій і дотримуватися його у всьому. Тримайтеся подалі від песимістів і любителів критикувати все навколо. Сьогодні вам абсолютно необхідно більш життєрадісне оточення. Так що варто провести час з тими, хто може розвеселити вас, підняти настрій.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Ви відмінно справляєтеся з роботою, навіть дуже складної, і домагаєтеся успіхів там, де інші зазнали невдачі. Не бійтеся ставити перед собою найвищі цілі. По-перше, є шанс досягти їх, по-друге, це набагато цікавіше, ніж обмежуватися вирішенням поточних завдань. Ви розраховуєте тільки на власні сили, і розвиток подій показує, що це правильний підхід. День сприятливий з точки зору особистих відносин. Зараз навколишні звертають увагу на ваші кращі риси, а недоліків не помічають. Це допомагає подолати будь-які непорозуміння.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

День складеться непогано, але зрозумієте ви це не відразу. Вранці буде здаватися, що багато йде не так, все валиться з рук, ні на кого не можна покластися. Доведеться скорегувати плани, це змусить вас нервувати. З'являться сумніви в тому, що поставлених цілей взагалі можна досягти, а порадитися буде ні з ким. Але поступово ситуація змінюється на краще, до вас повертається оптимізм, стає ясно, як потрібно діяти, щоб швидше досягти потрібного результату. Не дозволяйте оточуючим маніпулювати вами, приймайте рішення самостійно.

Ваги (23 вересня - 22 жовтня)

З'являється багато цікавих ідей, деякі з них будуть абсолютно несподіваними. Ваші зауваження та висновки дивують оточуючих, але незмінно виявляються вірними. Недоброзичливці віддадуть перевагу триматися подалі, щоб ви ненароком не розкрили їхні секрети. Взагалі, навряд чи в цей день хтось буде намагатися нашкодити вам або встати у вас на шляху. Вірогідні незаплановані поїздки. Швидше за все, вони будуть пов'язані зі справами сім'ї. Можливі невеликі фінансові втрати, але серйозної загрози для вашого бюджету немає. До того ж буде шанс непогано заробити.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

День починається непросто. У першій його половині можливі затримки в справах, розбіжності і суперечки. Часто виникають складні ситуації, і ви просто губитеся, не знаєте, що робити. Однак з часом посилюється вплив позитивних тенденцій, стає ясно, що проблеми не такі серйозні, а перешкоди можна подолати. Стане в нагоді досвід, отриманий раніше: завдяки йому ви зрозумієте, як краще діяти. Можливі приємні сюрпризи і несподівані подарунки, близькі люди постараються порадувати вас, а ви відповісте тим же. Добре приймати гостей, влаштовувати домашні свята.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Відмінний день для спілкування, добре проходять і офіційні, і неформальні зустрічі. Ви легко ладите з людьми, можете домовитися навіть з тими, хто відомий непохитністю і небажанням йти на поступки. Не виключено, що у вас з'являться нові помічники і навіть покровителі. Однак майте на увазі, що незабаром їх потрібно буде віддячити за підтримку. Можна планувати поїздки, вони складуться вдало, дозволять отримати корисну інформацію, а при бажанні - і познайомитися з цікавими людьми. Можливі дорогі подарунки.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Вдалий день, що дозволяє досягти великих успіхів. Не бійтеся братися за масштабні проекти і складні справи: ви впораєтеся з ними відмінно. Правда, на початку шляху можливі дрібні проблеми, найчастіше вони пов'язані з тим, що у вас не вистачає знань і досвіду. Але у вас чудово виходить збирати й аналізувати інформацію, так що ви у всьому розберетеся. Вірогідні нові знайомства, в тому числі на роботі. Вони отримають романтичну продовження, якщо вам цього захочеться. Ви не тільки дуже подобаєтеся оточуючим, але і швидко розумієте, з ким варто мати справу, а від кого краще триматися подалі.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Благоприятный день для работы. Достичь поставленных целей оказывается гораздо проще, чем вы ожидали. В начале дня желательно сосредоточиться на делах, требующих фантазии и творческого подхода - именно они помогут вам показать себя с лучшей стороны. Возможны денежные поступления, в том числе неожиданные. Некоторые Водолеи заключат выгодные сделки. Вторая половина дня подходит для решения семейных проблем. Вы внимательны к близким, хорошо понимаете, каковы их желания и планы. Можно обсуждать любые вопросы, не боясь, что это приведет к обидам.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Складний день. Далеко не всі відразу складається так, як вам хотілося б. Навіть якщо ви ставите перед собою найпростіші мети, доведеться дуже постаратися, щоб досягти їх. Головне - не губитися, якщо щось йде не по-вашому. Поки ви зберігаєте впевненість в своїх силах, шанси домогтися успіху залишаються дуже високими. Вірогідні цікаві зустрічі. Знання та вміння нових знайомих вам незабаром знадобляться. Не соромтеся задавати питання, звертатися до чужого досвіду: він буде корисний. Друга половина дня дає шанс виправити якісь старі помилки; не пропустіть його.