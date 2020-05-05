Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 5 травня

Овен

Не пускайте на самоплив поточні проблеми. Якщо ви не вирішите питання одразу, з часом воно перетвориться на сніжний ком, боротися з якими буде набагато складніше. Загалом, зірки радять не залишати на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Телець

Перша частина дня принесе багато клопоту, не варто ухвалювати серйозних рішень. Намагайтеся не дратуватися через дрібниці, після обіду ситуація зміниться на краще.

Близнюки

У Близнюків буде нелегкий день. Не виключений занепад сил. Але проблема не в тому, що у вас багато справ. Просто ви неправильно їх розпланували. Перегляньте свій розклад.

Рак

Ракам зірки обіцяють незвичайну зустріч або нове знайомство. Щоби швидше впоратися з поточними справами, скористайтеся допомогою. Увечері чекайте на хороші новини.

Лев

Левам зірки готують шикарний подарунок – нові любовні стосунки, підвищення на роботі або нову річ. У другій половині дня відбудеться подія, яка різко змінить ваші плани на вечір.

Діва

Представників знаку може чекати несподівана поїздка. Вона буде цікавою, але стомлюючою. Нові знайомства в дорозі заводити не варто, краще візьміть з собою за компанію кохану людину.

Терези

Сім разів відміряй, один – відріж. Саме ця приказка має стати девізом дня. Зірки радять звертати увагу на збіги і знаки – можливо це допоможе вам розв'язати серйозні проблеми.

Скорпіон

Зірки радять бути обережним і в словах, і в діях. Спілкування з негативно налаштованими людьми краще уникати. Увечері до Скорпіонів несподівано можуть прийти гості.

Стрілець

Легкий, приємний день, повний позитивних емоцій і подій. Будь-яке починання буде успішним. Однак, вступати в конфлікти з керівництвом не варто.

Козеріг

Ухвалення важливих рішень відкладіть на потім. Краще поки що скласти плани на майбутнє, але не втілювати їх у життя.

Водолій

В цілому, день буде сприятливим. На роботі варто проявляти більше ініціативи. Все вийде, хоч і не без зусиль. Удома представники знаку можуть розраховувати на підтримку коханої людини.

Риби

День може принести нове романтичне захоплення. Причому події розвиватимуться дуже швидко – стосунки незабаром можуть стати дуже серйозними.