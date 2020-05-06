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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 травня 2020 року

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Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 травня 2020 року
10:11 Сьогодні Телеграф

  • 1

    Гороскоп на сьогодні, 6 травня 2020 року, радить всім планувати всі свої справи заздалегідь, зважувати кожне рішення і не діяти імпульсивно.

    Овен (21 березня - 19 квітня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Овнів

    Не допускайте конфліктів і з'ясування відносин з колегами по роботі, рідними і просто з оточуючими вас людьми. Якщо ви зараз зможете тримати себе в руках, то скоро ваші справи підуть на поправку, а якщо зірветься, то конфлікт може прийняти затяжний характер.

  • 2

    Телець (20 квітня - 20 травня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Тельців

    Вам можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються професійної сфери діяльності та творчості. Вдало складатимуться переговори, і ви зможете досягти бажаних результатів. Уникайте конфліктів з коханою людиною, що не мучити його своїми причіпками.

  • 3

    Близнюки (21 травня - 20 червня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Близнюків

    Постарайтеся зробити так, щоб в повсякденному житті було більше оптимізму. Доля не готує вам ніяких труднощів або випробувань. Імовірність помилок є, але ви їх помітите і виправите раніше, ніж виникнуть проблеми. Не ображайте близьких людей своєю неувагою або кинутими зопалу словами.

  • 4

    Рак (21 червня - 22 липня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Раків

    Даний день сприятливий як для розважальних заходів, так і для ділових зустрічей і переговорів. Якщо ви зберетеся в гості з коханою людиною, постарайтеся не образити його неувагою. Така ваша поведінка стане першою тріщиною в фундаменті ваших відносин.

  • 5

    Лев (23 липня - 22 серпня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Лева

    Вам потрібно встояти перед принадними діловими пропозиціями, навіть якщо вони здадуться перспективними. Якщо все ж це такі пропозиції, від яких неможливо відмовитися, проконсультуйтеся із знаючими людьми. День буде вдалим у всьому, що стосується особистого життя і нових знайомств.

  • 6

    Діва (23 серпня - 22 вересня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Дів

    Даний період схожий на іспит, і тому, як ви його здасте, будуть залежати подальші події. Уникайте кардинальних змін в будь-яких областях своєї діяльності. Поки постарайтеся не давати і не брати в борг, інакше незабаром можуть виникнути фінансові труднощі.

  • 7

    Терези (23 вересня - 22 жовтня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Терезів

    Вас чекають приємні зустрічі, нові знайомства та пропозиції. Головне, не сидіти склавши руки, а діяти. На професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи. Постарайтеся не з'ясовувати стосунків з колегами і не займайтеся справами, пов'язаними з ризиком.

  • 8

    Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Скорпіонів

    У цей день можна починати нові справи, займатися наболілими питаннями, озвучувати важливі рішення в сім'ї і на роботі. Це прекрасний час, щоб порозумітися, помиритися, обговорити плани на майбутнє. Постарайтеся нікому не нав'язувати свої правила гри. Краще поступіться.

  • 9

    Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Стрільців

    На професійній ниві не робіть важливих кроків. Відмовтеся від нових, навіть перспективних ділових знайомств. Вас будуть відвідувати сумніви. Через це внутрішнє напруження і роздратування почнуть наростати. Тільки не намагайтеся впоратися зі своїм станом за допомогою міцних напоїв - вони тільки погіршать ситуацію.

  • 10

    Козеріг (22 грудня - 19 січня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Козерогів

    Даний період не дуже сприятливий для укладання угод, а також підписання контрактів і договорів. Зараз краще зайнятися справами, до яких давно руки не доходили. У фінансових питаннях можуть виникнути труднощі. Постарайтеся не давати і не брати в борг, не беріть іпотеку.

  • 11

    Водолій (20 січня - 18 лютого)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Водоліїв

    Важливі справи на деякий час краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися. Чи не намагайтеся залишити останнє слово за собою, прислухайтеся до думки близьких людей. Зате у відносинах з дорогим вам людиною буде панувати взаєморозуміння.

  • 12

    Риби (19 лютого - 20 березня)

    Гороскоп на 6 травня 2020 для Риб

    Цей день в емоційному відношенні може видатися для вас жарким. Якщо не хочеться загладжувати провину перед оточуючими, постарайтеся свої емоції тримати під контролем. Тільки так можна буде уникнути конфлікту, та й ваша репутація не постраждає.

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Гороскоп, Астрология, Доля, Астропрогноз, Зірки, Знаки Зодіаку, Передбачення.
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