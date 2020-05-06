Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 травня 2020 року

1 Гороскоп на сьогодні, 6 травня 2020 року, радить всім планувати всі свої справи заздалегідь, зважувати кожне рішення і не діяти імпульсивно. Овен (21 березня - 19 квітня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Овнів Не допускайте конфліктів і з'ясування відносин з колегами по роботі, рідними і просто з оточуючими вас людьми. Якщо ви зараз зможете тримати себе в руках, то скоро ваші справи підуть на поправку, а якщо зірветься, то конфлікт може прийняти затяжний характер.

2 Телець (20 квітня - 20 травня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Тельців Вам можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються професійної сфери діяльності та творчості. Вдало складатимуться переговори, і ви зможете досягти бажаних результатів. Уникайте конфліктів з коханою людиною, що не мучити його своїми причіпками.

3 Близнюки (21 травня - 20 червня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Близнюків Постарайтеся зробити так, щоб в повсякденному житті було більше оптимізму. Доля не готує вам ніяких труднощів або випробувань. Імовірність помилок є, але ви їх помітите і виправите раніше, ніж виникнуть проблеми. Не ображайте близьких людей своєю неувагою або кинутими зопалу словами.

4 Рак (21 червня - 22 липня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Раків Даний день сприятливий як для розважальних заходів, так і для ділових зустрічей і переговорів. Якщо ви зберетеся в гості з коханою людиною, постарайтеся не образити його неувагою. Така ваша поведінка стане першою тріщиною в фундаменті ваших відносин.

5 Лев (23 липня - 22 серпня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Лева Вам потрібно встояти перед принадними діловими пропозиціями, навіть якщо вони здадуться перспективними. Якщо все ж це такі пропозиції, від яких неможливо відмовитися, проконсультуйтеся із знаючими людьми. День буде вдалим у всьому, що стосується особистого життя і нових знайомств.

6 Діва (23 серпня - 22 вересня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Дів Даний період схожий на іспит, і тому, як ви його здасте, будуть залежати подальші події. Уникайте кардинальних змін в будь-яких областях своєї діяльності. Поки постарайтеся не давати і не брати в борг, інакше незабаром можуть виникнути фінансові труднощі.

7 Терези (23 вересня - 22 жовтня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Терезів Вас чекають приємні зустрічі, нові знайомства та пропозиції. Головне, не сидіти склавши руки, а діяти. На професійній ниві можуть з'явитися цікаві перспективи. Постарайтеся не з'ясовувати стосунків з колегами і не займайтеся справами, пов'язаними з ризиком.

8 Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада) Гороскоп на 6 травня 2020 для Скорпіонів У цей день можна починати нові справи, займатися наболілими питаннями, озвучувати важливі рішення в сім'ї і на роботі. Це прекрасний час, щоб порозумітися, помиритися, обговорити плани на майбутнє. Постарайтеся нікому не нав'язувати свої правила гри. Краще поступіться.

9 Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Стрільців На професійній ниві не робіть важливих кроків. Відмовтеся від нових, навіть перспективних ділових знайомств. Вас будуть відвідувати сумніви. Через це внутрішнє напруження і роздратування почнуть наростати. Тільки не намагайтеся впоратися зі своїм станом за допомогою міцних напоїв - вони тільки погіршать ситуацію.

10 Козеріг (22 грудня - 19 січня) Гороскоп на 6 травня 2020 для Козерогів Даний період не дуже сприятливий для укладання угод, а також підписання контрактів і договорів. Зараз краще зайнятися справами, до яких давно руки не доходили. У фінансових питаннях можуть виникнути труднощі. Постарайтеся не давати і не брати в борг, не беріть іпотеку.

11 Водолій (20 січня - 18 лютого) Гороскоп на 6 травня 2020 для Водоліїв Важливі справи на деякий час краще відкласти. Зараз ви можете опинитися в багатьох питаннях некомпетентними або просто помилятися. Чи не намагайтеся залишити останнє слово за собою, прислухайтеся до думки близьких людей. Зате у відносинах з дорогим вам людиною буде панувати взаєморозуміння.