Заслужене золото і звання найкрасивішого знака Зодіаку належить Терезам.

Астрологи назвали найбільш привабливі знаки Зодіаку. Про це пише slovofraza.

Терези

Заслужене золото і звання найкрасивішого знака Зодіаку належить Терезам. Вони можуть бути пересічними в плані стилю, але зірки і планети з самого народження наділяють їх неймовірною харизмою, сильною енергетикою, яка заряджає всіх навколо позитивом і добром. Терези — квінтесенція краси, добрі і чуйні люди, наповнені любов'ю до життя.

Тельці

Тельці — типові представники стихії Землі. Вони заслужили друге місце нашого рейтингу, бо у них є неймовірна впевненість у собі. Також вони володіють природним магнетизмом. Тельці можуть спокусити кого завгодно, але ці люди поєднуються з іншими Знаками не завжди добре, тому їм обов'язково слід перевіряти любовну сумісність перед початком серйозних стосунків.

Близнюки

Бронзова медаль йде Близнюкам — найяскравішим представникам стихії Повітря. Ці люди належать до найбільш товариським і веселим Знакам Зодіаку. Вони здаються всім такими красивими, тому що всередині цих людей зосереджена потужна і світла енергетика, з ними легко і весело. Вони легко заводять знайомства і завойовують серця.