Скачать
П'ятниця, 08.05.2020
Окупанти на Донбасі поранили шестеро бійців ООС
Окупанти на Донбасі поранили шестеро бійців ООС
В Україну йде потепління
В Україну йде потепління
Гран-прі пройде в заплановані дати
Гран-прі пройде в заплановані дати
У Китаї виявили унікальну печатку принца із чистого золота
У Китаї виявили унікальну печатку принца із чистого золота

Астрологи назвали найбільш привабливі знаки Зодіаку

Астрологи назвали найбільш привабливі знаки Зодіаку
09:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Заслужене золото і звання найкрасивішого знака Зодіаку належить Терезам.

Астрологи назвали найбільш привабливі знаки Зодіаку. Про це пише slovofraza.

Терези

Заслужене золото і звання найкрасивішого знака Зодіаку належить Терезам. Вони можуть бути пересічними в плані стилю, але зірки і планети з самого народження наділяють їх неймовірною харизмою, сильною енергетикою, яка заряджає всіх навколо позитивом і добром. Терези — квінтесенція краси, добрі і чуйні люди, наповнені любов'ю до життя.

Тельці

Тельці — типові представники стихії Землі. Вони заслужили друге місце нашого рейтингу, бо у них є неймовірна впевненість у собі. Також вони володіють природним магнетизмом. Тельці можуть спокусити кого завгодно, але ці люди поєднуються з іншими Знаками не завжди добре, тому їм обов'язково слід перевіряти любовну сумісність перед початком серйозних стосунків.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких травень стане новим стартом

Близнюки

Бронзова медаль йде Близнюкам — найяскравішим представникам стихії Повітря. Ці люди належать до найбільш товариським і веселим Знакам Зодіаку. Вони здаються всім такими красивими, тому що всередині цих людей зосереджена потужна і світла енергетика, з ними легко і весело. Вони легко заводять знайомства і завойовують серця.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Астрология, Терези, Знаки Зодіаку, Близнюки, Привабливість.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Національна опера викладає вистави онлайн: "Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик
02 Послаблення карантину з 11 травня, які заборони знімуться
03 Коли чекати прем'єру фільму "Аватар 2", деталі зйомок
04 Уряд дозволив роботу кіосків преси, друкарень і зйомки кіно
05 Уряд назвав вимоги до роботи магазинів і терас кафе під час карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У світі - 3,9 мільйона випадків коронавірусу
У світі - 3,9 мільйона випадків коронавірусу
Кількість хворих на коронавірус у Збройних силах США перевищила 7,7 тисяч
Кількість хворих на коронавірус у Збройних силах США перевищила 7,7 тисяч
Помпео підтримує Україну стосовно Донбасу і Криму
Помпео підтримує Україну стосовно Донбасу і Криму
Від коронавірусу в Україні 19 медиків померли
Від коронавірусу в Україні 19 медиків померли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся