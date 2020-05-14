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Четвер, 14.05.2020
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Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких почнеться біла смуга

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких почнеться біла смуга
09:24 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Астрологічний прогноз повідомляє, що у другій половині травня Овен виявиться більшим везунчиком.

Початок останнього місяця весни могло здатися не найрадіснішим для зодіакальних представників. Скасування карантину і послаблення постійно переносять, через що складно повернутися до звичних буднів.

Не турбуйтеся, адже гороскоп поспішає назвати знаки зодіаку, для яких друга половина травня перетвориться на білу смугу удачі, пише slovofraza.

Овен

Астрологічний прогноз повідомляє, що у другій половині травня Овен виявиться більшим щасливчиком, якому доля приготувала безліч вигідних можливостей і перспектив. По суті, вам щастить сильнішим за інших, тому що Всесвіт прибирає з вашого шляху всі перепони і звільняє від страху. Просто уявіть, що всі двері відкриті, і ви можете робити саме те, про що завжди мріяли без ризику провалитися. Зрозуміло, в такій обстановці ви інстинктивно захочете вивести життя на наступний рівень і досягти нових звершень. Тому грамотно розподіляйте енергію і реалізуйте бажання.

Лев

Знак зодіаку Лев уже давно чекав приходу білої смуги удачі, оскільки вам було некомфортно топтатися на одному місці. Карантин і самоізоляція стали для вас блокуючими факторами, які стримували ваш потенціал і гальмували процес розвитку. Саме тому вам так сподобається друга половина травня, адже це момент звільнення від усього зайвого. Нарешті Лев зітхне вільно і відчує себе на коні. Ви можете сміливо рватися в бій і активно змагатися з конкурентами. Місцями буде складно, але пам'ятайте, що Фортуна на вашому боці. Просто прислухайтеся до інтуїції і слідуйте за бажаннями. Не забувайте заводити корисні знайомства, адже ви маєте до себе впливових покровителів.

Терези

Друга половина травня точно сподобається Терезам, адже для вас настала біла смуга удачі і успіху. Всесвіт нарешті відповість на ваші благання і влаштує все так, щоб зодіакальний представник в короткі терміни вибрався на новий щабель кар'єрних сходів. Ви оточені позитивними і сильними людьми, які будуть намагатися мотивувати і викладатися. Знаку зодіаку сильно повезе в плані роботи. Ви зможете знайти собі більш прибуткове місце по знайомству або ж використовуєте вільний час для того, щоб створити і розвинути власну справу. Пам'ятайте, що успіх супроводжує сміливим, так що в травні вкрай важливо відкинути сумніви і страх, щоб просто займатися тим, що вас надихає. Слідом за цим прийдуть і гроші.

Водолій

Друга половина травня стане білою смугою удачі і для знака зодіаку Водолій. Це той щасливий часовий проміжок, коли ви прокачуєте свої ораторські та дипломатичні навички. Усього за кілька днів у вас вийде налагодити відносини з усіма значущими людьми, а також назавжди попрощатися з розбіжностями й конфліктами. Неймовірно сильно щастить на професійному терені, де Водолій може розраховувати на прибуткову посаду. Радує той факт, що вам дійсно сподобається нове місце, що дозволяє проявити більше креативності, заводити вигідні знайомства і залишатися максимально мобільними.

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Гороскоп, Астрология, Удача, Знак Зодіаку, Біла смуга.
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