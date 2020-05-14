Яким знакам Зодіаку не можна довіряти

Астрологи кажуть, що невміння зберігати таємниці інших людей у деяких представників знаків Зодіаку закладено ще при народженні.

Сучасний світ і активне користування соціальними мережами не дуже розташовує до задушевного спілкування і, вже тим більше, відвертим зізнанням. Звичайно, близьким друзям можна довірити найпотаємніше, але лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що воно не стане надбанням громадськості. Астрологи кажуть, що невміння зберігати таємниці інших людей у деяких представників знаків Зодіаку закладено ще при народженні.

Відомий астролог Людмила Булгакова назвала тих, хто частіше за інших не в силах зберігати чужі таємниці, пишуть "Факти".

Скорпіон

"Найбільш суперечливим знаком, який здатний на несподівані вчинки, я б назвала Скорпіона, — розповіла Людмила. — Від нього можна чекати все, що завгодно. Більш складної натури складно знайти. Правда, це доставляє масу незручностей і самим представникам знака, які ретельно хочуть приховати свої «темні» сторони. Скорпіон буде нешкідливий рівно до того моменту, поки ви, як кажуть, не наступіть йому на хвіст». Ось тоді — тримайтеся! І, якщо у Скорпіона є на вас хоч найменший компромат або він знає якусь з ваших таємниць, милосердя не чекайте. Він не поступиться нічим, щоб якнайдужче вас «вжалити», упиваючись власною помстою. Так що, довіряючи свої таємниці Скорпіону, добре перед цим подумайте: а чи варто?".

Діва

Притримайте свої почуття з Дівами. Цей знак сам ставиться до інших з великою недовірою, тому не хоче ставати зберігачем нічиїх секретів. Діви підозрілі й педантичні. Вони люблять себе, займаються власними проблемами і не готові розплутувати чужі. Вони можуть вислухати і навіть справити враження співчутливої людини, але до чужих переживань ставляться досить легко. Тому не виключено, що вже дуже скоро вони з дорогою душею повідають вашу таємницю іншим і при цьому навіть не зрозуміють, що зробили. Просто Діви свято вірять у те, що їхні вчинки ідеальні.

Близнюки

Я б не стала. Надто це вітряний, непередбачуваний і емоційний знак. Сьогодні Близнюк ваш кращий друг і ви, підкорені його чарівністю, виливаєте йому душу, а завтра — він може пройти повз і навіть не глянути на вашу сторону. І все тільки тому, що у нього поганий настрій чи щось не сподобалося у вашій поведінці. Близнюки живуть емоціями і часто піддаються своїм першим бажанням, не встигаючи включати логіку. Зважаючи самим інтелектуальним знаком зодіаку Близнюки просто не встигають встежити за всіма своїми діями — занадто багато роблять завдань одночасно. Через що ваші таємниці випадково можуть «вискочити» і стати надбанням громадськості.