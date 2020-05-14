Названо найбільш ревниві знаки Зодіаку

Серед ревнивців - Леви, Раки і Риби.

Експерти з психології та стосунків встановили, які знаки Зодіаку найбільш недовірливі та найчастіше схильні стежити за своїми партнерами (включаючи читання листувань і шпигунство в соцмережах).

"Трійку" ревнивих лідерів-детективів, які найактивніше шпигують за своїми другими половинками, очолюють егоцентричні Леви (75% опитаних), пише BB.lv.

Від них недалеко пішли Раки (71%) та Риби (69%). Останні частіше за інших зізнаються, що отримують доступ до пошти своїх партнерів.

З точки зору астрології в цих даних немає нічого дивного. Лев — представник вогняної стихії, відомий домінуючою позицією, він просто не допускає сумнівів у стосунках. Замість цього він особисто займається пошуком істини. Риби та Раки — обидва водні представники, відомі своєю емоційною природою. Крім того, вони володіють чудовою інтуїцією, тому, якщо їхні партнери дають їм які-небудь підстави вважати, що «щось тут не чисто», обов'язково відчують та дізнаються про це.

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