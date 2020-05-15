Знаки Зодіаку, на яких незабаром чекають кардинальні зміни у коханні

Гороскоп розповість, яким знакам Зодіаку друга половина травня приготувала кардинальні зміни у коханні.

Овен

Карантин і вимушена самоізоляція зіштовхнули багатьох закоханих лобами, змушуючи 24 години на добу проводити разом. Для когось це перетворилося на випробування, а хтось навіть поліпшив зв'язок.

Гороскоп розповість, яким знакам Зодіаку друга половина травня приготувала кардинальні зміни в любові, пише slovofraza.

Астрологічний прогноз закликає Овна дивитися на романтичні стосунки максимально реально, тому що ваша схильність до ілюзій призведе до біди. Річ у тому, що зодіакальний представник сильно ідеалізує партнера, закриваючи очі на серйозні недоліки в характері й його поведінка в особистому житті. Радує той факт, що у другій половині травня ви нарешті прозрієте і зрозумієте, що дарма витрачаєте свій час на цю людину. Головне вчасно відмовитися від цього зв'язку і не піддаватися на вмовляння, тому що друга половинка легко опуститься до маніпуляцій, обману і істерик, щоб утримати вас поруч.

Близнюки

Знаком зодіаку Близнюки везе в кінці весни, тому що ваше сімейне становище прагне до змін. Насправді, у Близнюків не виникає проблем з тим, щоб закохатися і почати відносини. Ви легко проявляєте ініціативу, не боїтеся знайомитися, вмієте підтримувати бесіду і володієте чудовою харизмою. Ось тільки довгий час вам не зустрічався чоловік, який вартий уваги. B травні ситуація зміниться! Зовсім випадково зодіакальний представник познайомиться з унікальною особистістю. Між вами моментально виникне симпатія, яка переросте у закоханість і серйозні відносини. Так що влітку ви вже будете розташовувати другою половинкою.

Лев

У Лева вже є кохана людина, проте в родині не спостерігається спокою і взаєморозуміння. Велика ймовірність того, що ви проходите крізь складні часи і навіть роздумуєте про те, щоб якомога швидше припинити і розлучитися. Але гороскоп закликає не рубати з плеча і не поспішати з висновками. Друга половина травня допоможе знаку зодіаку Лев знайти взаєморозуміння з коханою людиною. Відбудеться серйозна розмова, якій судилося все змінити в кращу сторону. Ви обговоріть всі розбіжності, позбудетеся від конфліктів і знайдете точку опори для того, щоб повернути кохання у ваші стосунки. Поступово все налагодиться, і ви повторно закохаєтесь в цю людину.

Терези

Позитивні зміни в любові очікуються і для знака зодіаку Терези. Але для цього доведеться сильно постаратися і навіть в якомусь сенсі поламати себе. Річ у тому, що останнім часом у спілкуванні з партнером спостерігалася напруженість. Це відбувалося через те, що ви пред'являли занадто багато вимог і насідали на партнера. Ваги вчасно усвідомлює свою помилку і змінять підхід. B останній тиждень весни ви станете більш м'якими і поступливими, що поверне довіру і романтичний настій з боку другої половинки. Не бійтеся відкриватися і виходити на серйозну розмову, тому що вам потрібно обговорити всі хвилюючі вас моменти. B результаті, відносини налагодяться, а ваша пара вийде на новий рівень.