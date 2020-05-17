Гороскоп на тиждень 18 - 24 травня

Успішна діяльність, що пов'язана з посередництвом, збором і передачею різного роду інформації, з пошуком і впровадженням різних винаходів.

Овен

21 травня Сонце входить в знак Близнюків, що сприяє швидкості думок і дій, посилюється сприйнятливість до почуттів інших людей. Багато людей стають гнучкими, цікавими, сприйнятливими до всяких змін. Маса інтересів заважає зрозуміти, в чому дійсні таланти і чим краще зараз займатися. Успішна діяльність, що пов'язана з посередництвом, збором і передачею різного роду інформації, з пошуком і впровадженням різних винаходів.

По знаку Близнюків рухається ретроградна Венера, тому увага зосереджується на подіях минулого, давніх взаєминах і ці теми, в більшості своїй, прояснюються і завершуються. Частіше, ніж зазвичай, у людей виникають емоційні проблеми, які можна вирішити, якщо цим усвідомлено займатися. В цей період формуються сприятливі обставини для того, щоб зрозуміти причинно - наслідковий зв'язок подій, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Потік інформації та ідей посилиться, виникає необхідність перебувати в русі. Виникають обставини, за яких ви зможете розкрити або покращувати основні якості і навички. Взаємини і спільна діяльність з братами, сестрами і ближнім оточенням активізуються, при цьому необхідно постійно повертатися до минулих подій. Можливе відновлення колишніх любовних зв'язків. Складно узгодити свої почуття і розумову активність, в результаті, ви змушені витрачати багато часу, аналізуючи все, що відчуваєте.

З'являються можливості накопичувати гроші з метою розвитку проектів, а не тільки для власних потреб. Ви здатні відновити і здійснити масштабні, але і реалізуються конкретні підприємницькі проекти. У діловій сфері, в цілому, все відбувається благополучно, особливо якщо ви застосовуєте старі, перевірені методи в роботі і співпрацюєте з давніми партнерами. Ваші очікування від відносин з протилежною статтю можуть не виправдати свої очікування, т. к. схильні до самообманам, велике бажання видавати бажане за дійсне.

Ваша балакучість і прагнення протиставити свої ідеї і думки ідей і думок інших людей, робить вас конкурентоспроможним в нових життєвих умовах. Це час оцінки ваших особистих переваг, на перший план виступають ваша особистість і цілі, до яких ви прагнете. Ви усвідомлюєте, що потрібно зробити, щоб стати квітучим і незалежним, бути головною дійовою особою в будь-якій ситуації. Зростає самооцінка, усвідомлюєте свою значимість і індивідуальність, тому добре йдуть справи, що стосуються безпосередньо вас.

Ви не дуже балакучі, навіть коли вам є що сказати. Уява і фантазія допомагає відновлювати життєву енергію. Ви схильні до ностальгії, згадування про минулі любовні взаємини. Можуть бути болючі спогади, через що проводите наодинці з собою багато часу. В самоті можете дуже ефективно працювати, по-справжньому мислити, займатися, переробляти інформацію. Дуже важливо зараз розбиратися з вашими минулими стосунками, знаходити джерела розбіжностей чи непорозумінь і усувати їх, досягати взаємної згоди.

Напористість і пробивні здібності у відносинах, войовничість і надмірна активність, можуть бути трансформовані у творче самовираження і духовне вдосконалення. Вас може не задовольняти ваше внутрішнє життя, адже не вистачає часу на те, щоб займатися особистими взаєминами. При цьому ви добре розумієте колективні інтереси, політику, масові події та громадські справи. Обмін ідеями з групами людей - це як раз те, що вам добре вдається. Зараз ви закладаєте фундамент майбутніх успіхів, використовуючи досвід минулих подій.

Оточуючі помічають ваші таланти, покажіть їм свою схильність до співпраці та зацікавленість. Не чекайте, щоб оточуючі звернули на вас увагу: користуйтеся будь-яким зручним випадком, щоб попастися їм на очі і продемонструвати свої найкращі якості. У цей період особисті і навіть любовні справи можуть впливати на професійну діяльність та навпаки. Велике ваше вплив на партнерів. Корисно використовувати старі зв'язки, завдяки допомозі давнім партнерам, ваш союзник, чоловік або партнер може отримати визнання або кар'єрне зростання.

Спантеличені глобальними питаннями, на будь-яку життєву ситуацію дивіться як би з боку. Навколишні сприймають вас мислителем і філософом, оскільки ви цікавитеся духовним, а не матеріальним, в цей час вас перестають хвилювати звичайні житейські справи. Може виникнути бажання розширити свої пізнання, або підвищити освіту або кваліфікацію. Причини нездужань — недостатня фізична активність. Для хорошого самопочуття дуже важливі зараз дозовані фізичні навантаження та енергетичні способи лікування, а також, заняття духовним розвитком.

У цей період ви дуже вразливі і податливі зовнішньої емоційній атмосфері. З'являється схильність до секретів, ви можете дізнатися якусь таємницю. Активізуються приховані таланти, творчість можна використовувати для самовідновлення. Вам часто заважає підсвідомий страх, пов'язаний з попереднім невдалим досвідом особистих і ділових відносин. Тільки усвідомивши причини минулих невдач, ви зможете успішно розвивати в сьогоденні і майбутньому існуючі або нові взаємини. Романтичні задуми можуть бути втілені в реальність.

Здатні чинити сильний вплив на оточуючих і домагатися їх співпраці, компроміси полегшують з'ясування загальних цілей. Якщо ви перебуваєте у шлюбі або маєте постійного партнера, виникає необхідність оцінювати цей союз з практичної точки зору та перспектив цих взаємин. Люди з минулого, давні партнери, колеги, а також все те добре і погане, що вас пов'язувало, сприяє формуванню вашої нової життєвої філософії. Це гарний час для рішучих дій у розв'язанні юридичних питань, контрактів, переговорів.

Намагайтеся активно використовувати свої старі зв'язки, через них ви зможете знайти нові перспективи. Ви зараз можете витягти користь, практично з будь-якої ситуації. У цей період успішні такі види діяльності, як літературна творчість або ораторські проекти. Завдяки зустрічам і спілкуванню зі старими друзями і колегами, відбуваються доленосні знайомства. Довгострокові партнерські взаємини можливі, якщо вони виникають на основі спільних інтересів. У цей період часу також активізується спілкування з діловими людьми, що володіють потрібними зв'язками.

Виникає надмірна тривога з приводу дітей, їх успішністю у школі, визначення в житті. Може виникнути гостра необхідність сказати колишньому партнерові все те, що не було сказано раніше. Професійна діяльність принесе фінансовий успіх, якщо вона орієнтована на давнє партнерство. Якщо ж ви довгий час не можете знайти покупця на рухоме або нерухоме майно, здати приміщення під оренду, то на цьому тижні давайте оголошення, активно рекламуйте і вам посміхнеться удача. Ви можете дуже вигідно купити матеріали, або річ, про яку давно мріяли.

В цей час краще уникати усіляких зборів та інших скупчень народу, віддаючи суспільству домашню обстановку. Успішно працюєте вдома, вкладаєте багато творчої енергії у сферу родини і своє внутрішнє життя. Це період, коли спілкування з батьком чи дідом, можуть послужити початком нового життєвого етапу. Ви знаходите відповіді на найважливіші питання, розумієте, що вам потрібно зробити, щоб поліпшити якість вашого життя. Цей період сприятливий для діяльності, пов'язаної з продажем або купівлею нерухомості або предметів домашнього вжитку.