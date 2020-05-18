Названо найнебезпечніші знаки Зодіаку

Овен завжди шукає пригоди, ризики і небезпеки.

Існують знаки Зодіаку, які більш небезпечні, ніж інші. Їх можна розділити на дві категорії: знаки, які порушують правила і виглядають кумедно і, може бути, навіть трохи інтригуюче, і знаки, яких ви повинні уникати, тому що вони цілком здатні запропонувати вам зробити щось не зовсім законне. Про це пише slovofraza.

Овен

Овен завжди шукає пригоди, ризики і небезпеки. Він імпульсивний і щиро вважає, що правила створені для того, щоб їх періодично порушувати. Мало того, Овен любить відчувати ці правила на «міцність», оскільки хоче побачити, як далеко він може зайти, не потрапляючи в неприємності. А ще цей знак ніколи не буде ухилятися від хорошої бійки (хоч словесної, хоч фізичної), навіть якщо він усвідомлює всі наслідки. Божевільний? Може бути. Але від цього не менш привабливий.

Телець

Тельця теж можна легко зловити на чому-небудь гаряченькому, хоча він робить це не надто відкрито і не зухвало. Ви здивовані? А дивуватися тут нічому. Телець – це впертий бик, і його впертість означає, що він буде продовжувати гнути свою лінію, поки не отримає те, чого хоче. І коли Телець що хоче, ніхто в світі зупинити його не зможе. Він досить ревнивий, жадібний і має надмірне почуття власництва, і якщо хтось або щось заподіює йому неприємності, він запросто дасть лютий відсіч. Телець також є великим шанувальником легкого виходу, незалежно від ситуації. І якщо простий спосіб означає викрадення автомобіля або дрібна крадіжка, то він цілком на це здатний.

Рак

Ймовірно, це шокує, але Рак небезпечний. Найгірший варіант цього знака відрізняється певною схильністю до підлих вчинків, тому не треба її недооцінювати. Він запросто може завдати удар у найбільш несподіваний момент, коли ви цього зовсім не очікуєте. Крім того, Рак здатний брехати і обманювати оточуючих заради досягнення своєї мети і задоволення своїх потреб та інтересів. Будьте з ним насторожі!

Діва

Діва може обдурити вас своїм удавано благочестивим виглядом, але не дозволяйте їй обдурити вас. Діва любить виглядати в очах святошею та ідеальною людиною, але це не означає, що вона ангел. Насправді, люди часто забувають, що такий геніальний планувальник і аналітик, як Діва, все робить свідомо і планомірно. Їх них, до речі, виходять чудові грабіжники банків, оскільки складений план зазвичай не має вад. Так що, повірте, Діви здатні на дуже багато чого, чого ви навіть не очікуєте.

Стрілець

Стрілець теж заслуговує того, щоб бути в цьому списку. Він цінує свободу понад усе, а тому правил для Стрільця просто не існує. Зокрема, він ненавидить, коли його обмежують і контролюють. Причому настільки, що Стрілець, анітрохи не замислюючись, порушить всі правила, якщо відчує, що вони заважають його планам. І в цьому ви Стрільця ніколи не зупините. Отже, якщо він хоче нову пару черевиків, але не має можливості заплатити за неї, він їх вкраде, не турбуючись про можливі наслідки.

Козеріг

Така складна та незрозуміла особистість, як Козеріг, теж у списку. Між іншим, він дуже небезпечний – так що не забувайте про це. Козеріг завжди підсвідомо шукає схвалення і прийняття його людьми, і коли цей знак потрапляє в неправильну компанію, то з цього нічого доброго не вийде. В додаток до свого марнославства, Козеріг також зарозумілий. Це означає, що він періодично вважає, що в ряді випадків може бути вище всіх правил, а тому йому багато дозволено. На щастя, Козерога досить легко протверезити і направити на шлях істинний, якщо поруч виявиться потрібна людина.