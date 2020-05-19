Астрологи назвали найбільш неприємну рису кожного знака Зодіаку

Звички оточуючих можуть нервувати, зрідка — веселити, а подекуди — викликати відкриту неприязнь.

Астрологи розповіли про найбільш противні і неприємні звички Знаків Зодіаку, пише slovofraza.

Перебивання співрозмовника: якщо Овну є, що сказати, він просто не може утриматися від цього. Овен перебиває, коли це зовсім не доречно: у церкві, на роботі і коли хтось близький намагається розповісти йому щось важливе. У більшості випадків Овен каже, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо.

Марнотратство: Телець постійно витрачає гроші і хвалиться цим. Сьогодні він каже всім, що тільки може покрити кредит на машину, а вже завтра пояснює, що йому було просто необхідно купити цей ортопедичний матрац з іонами срібла, інакше він ніколи не зміг би заснути.

Брак такту: Близнюки неперевершені в роздачі порад про те, що потрібно робити людям і чого робити не слід. Крім того, Близнюки часто можуть зачепити необережним словом або різкою жартом, вказати на недоліки, коли їх про це не просять. При цьому якщо зачепити їх особисто, то реакція буде гучної, бурхливої і різко негативною.

Нескінченні скарги: Рак ділиться занадто великою кількістю особистої інформації, причому більшу частину часу він скаржиться на життя. Він вважає, що він завжди прав, а доля до нього весь час несправедлива. Винні всі навколо: уряд, начальство, колеги, але тільки не Рак.

Зацикленість на собі: роздута зарозумілість робить Лева зарозумілим, а відсутня самоіронія — образливим. Лев переконаний у своїй привабливості і привабливості, тому він багато говорить про себе, чекаючи захоплення і компліментів, і дуже дивуючись відповідної неприязні з боку оточуючих.

Самокритика: той випадок, коли очевидна перевага перетворюється в недолік і починає відштовхувати людей. Це стосується Дів та їхньої підвищеної вимогливості не тільки до оточуючих, але і самих себе. Так, самокритичність іноді буває корисна, але проблема в тому, що Діва навмисно вишукує в собі недоліки і стає одержима ними.

Звичка говорити «так»: Терезам складно озвучувати свої претензії, відмовляти людям і виходити на конфлікт, навіть заради захисту своїх інтересів. Це робить їх незадоволеними, напруженими і роздратованими, а накопичений негатив вихлюпується на близьких. В якості розрядки Ваги використовують зловтіха, причому іноді без міри.

Саркастичність: Скорпіон щедрий на єхидство, сарказм і зловтіху. Постійні закочування очей, дотепні зауваження, маніпуляція оточуючими — все це змушує людей бути обережними і недовірливими стосовно Скорпіонів.

Любов до суперечок: Стрільцю не потрібен привід для суперечки, головне тут не тема, а тон: чим більше гніву і криків, тим краще. Стрілець не приймає чужу точку зору, не намагається бути гнучким і дипломатичним. Зате він розташований закидати аргументами і тиснути своєю думкою.

Честолюбство: Козеріг завжди прагне бути краще, вище, успішніше. На жаль, до цього в цілому позитивному якості часто додається гордовитість. Козерога легко розчарувати — достатньо просто не виправдати його надії. Причому до себе він не пред'являє ніяких серйозних вимог. Такі подвійні стандарти змушують багатьох ставитися до Козерогові з неприязню.

Провокаційна поведінка: Водолій не хоче бути грубим, але йому дуже подобається з'ясовувати відносини і доводити людей до точки кипіння. Деколи Водолій залучає до цього інших: дає наводку, а після із задоволенням підливає масла в розгорівся конфлікт. Простіше кажучи, Водолій може бути справжнім енергетичним вампіром, живиться негативом.

Ненадійність: у Рибах може дратувати багато, але найбільше оточуючих виводять з себе їх інфантилізм, боягузтво і неуважність. З захистом своїх інтересів у Риб все погано, тому з ними буває складно не тільки в спілкуванні, але й у роботі: будь-яка зміна викликає або ступор, або сльози.