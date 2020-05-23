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Любовний гороскоп: кому зірки обіцяють зміни у кінці травня

Любовний гороскоп: кому зірки обіцяють зміни у кінці травня
15:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Астрологи склали любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня 2020.

Любовний гороскоп останнього тижня травня підкаже найкоротший шлях до гармонії з коханою людиною.

Романтичне життя наприкінці травня буде потребувати перезавантаження, особливо якщо у стосунках є проблеми. Про це розповіли астрологи, пише SlovoFraza.

Тілець

Тиждень буде насичений любовними переживаннями. Можливе повернення старого кохання, яке спалахне яскравим вогнем, але лише для того, щоб показати, що ця прихильність тягне назад. Цього тижня зірки вимагають вжити жорстких заходів. Так, розірвати зв'язок буде нелегко, особливо якщо пов'язують глибокі, пристрасні почуття. Але на допомогу прийдуть друзі та близькі: хтось з них продемонструє особливу участь і допоможе прийняти правильне рішення.

Скорпіон

В особистому житті Скорпіонів може виникнути ситуація, коли їм доведеться або відстоювати свої інтереси, або йти на компроміс. Відстоювати доведеться грубо, тому щоб уникнути появи зайвих розбіжностей, астрологи рекомендують обрати друге. Але не варто забувати про себе. Звичайно, сварки зараз ні до чого, зате нові домовленості, що враховують почуття обох, — будуть доречними. Закріпити успіх можна приємною романтичною вечерею.

Водолій

Ретроградний рух Венери й Сатурна сигналізує про те, що терпіння Водоліїв ось-ось може закінчитися. Астрологи пропонують попередити близьку людину, що гра в кішки-мишки цього тижня завершиться плачевно. Чутливі й імпульсивні Водолії навряд чи зможуть стримати різкі слова і бурхливі реакції.

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Гороскоп, Травень, Знак Зодіаку, Любовний гороскоп.
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